Мы закрываем сбор средств для Тани. Вся недостающая сумма была собрана благодаря сюжету про Настю Кочанову, который вышел вчера на Пятом канале. Спасибо!

Таня чувствует себя неплохо, ее скоро переведут на амбулаторную квартиру. Но лечение обязательно надо продолжать.