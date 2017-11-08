Ход лечения
11.01.2018
Девочка справилась со всеми инфекционными и токсическими осложнениями, РТПХ нет, и перед новогодними праздниками Таню выписали домой. Сейчас дома, чувствует себя хорошо, недавно сдан анализ на химеризм, ждем результатов.
24.11.2017
Мы закрываем сбор средств для Тани. Вся недостающая сумма была собрана благодаря сюжету про Настю Кочанову, который вышел вчера на Пятом канале. Спасибо!
Таня чувствует себя неплохо, ее скоро переведут на амбулаторную квартиру. Но лечение обязательно надо продолжать.
08.11.2017
У Тани острый миелобластный лейкоз, пять блоков химиотерапии Таня получила дома, в Самаре, но еще в начале лечения было ясно, что девушке понадобится трансплантация костного мозга. На пересадку Таня приехала в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Сейчас у Тани ранний посттрансплантационный период, во время которого есть высокий риск развития опасного осложнения — веноокклюзионной болезни печени. При этом осложнении внутри печени развивается отек и нарушение кровотока, что приводит к ухудшению работы органа. Чтобы избежать серьезных проблем, Таня должна получать препарат «Дефителио». Он очень эффективный, но при этом очень дорогой, к тому же не зарегистрированный в России. На курс лекарства нужно собрать 2 318 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Тани.
Статьи о Тане
Поплакали немного и начали лечиться
После пересадки костного мозга у 17-летней Тане Иванцовой нужен дорогостоящий препарат «Дефителио».