Ход лечения
04.12.2019
Сегодня +54 сутки от трансплантации. Трансплантат функционирует. Есть небольшие проявления кожной реакции «трансплантат против хозяина». Терапия продолжена в плановом режиме. На послезавтра запланирована выписка Гриши домой!
18.11.2019
С момент трансплантации прошло уже больше полутора месяцев. Костный мозг функционирует. Инфекции под контролем. Есть небольшие проявления кожной РТПХ.
12.11.2019
Мы закрываем сбор средств для Гриши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Мама Гриши поблагодарила всех, кто поддерживал их семью: «Благодаря помощи благотворителей и высококвалифицированным действиям персонала Центра им. Д. Рогачева наш сынок жив. Мы ответили на проведенное лечение, перенесли пересадку стволовых клеток от старшего сына. Нам предстоит еще долгий путь к полному выздоровлению. Всем еще раз огромное спасибо!»
Пересадку юноше провели чуть больше месяца назад. Приживление произошло в нормальные сроки, Гриша уже переведен в стационар кратковременного лечения, но пока еще сохраняется угроза инфекций, поэтому нужны лекарства и наблюдение врачей.
07.10.2019
Часть средств на лечение Гриши была собрана благодаря благотворительному шахматному турниру Legal Chess 2019. Спасибо! Мы продолжаем сбор.
07.08.2019
У Гриши поздний рецидив острого миелобластного лейкоза. Лечение юноша закончил четыре года назад: перенес химиотерапию и трансплантацию костного мозга от мамы. Сейчас все необходимо начинать заново. Поздний рецидив миелобластного лейкоза после трансплантации — необычный случай, с ним может помочь только комбинированное лечение: таргетная терапия, облучение костного мозга и трансплантация (на этот раз донором скорее всего станет брат). Это лечение Грише могут сделать только в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Для совершеннолетнего юноши оно обойдется в огромную сумму — 7 000 000 рублей.
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Мы знаем, что Гришу поддерживает очень много людей, поэтому хотим передать от него привет и сказать всем-всем большое спасибо.
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