Мы закрываем сбор средств для Гриши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Мама Гриши поблагодарила всех, кто поддерживал их семью: «Благодаря помощи благотворителей и высококвалифицированным действиям персонала Центра им. Д. Рогачева наш сынок жив. Мы ответили на проведенное лечение, перенесли пересадку стволовых клеток от старшего сына. Нам предстоит еще долгий путь к полному выздоровлению. Всем еще раз огромное спасибо!»

Пересадку юноше провели чуть больше месяца назад. Приживление произошло в нормальные сроки, Гриша уже переведен в стационар кратковременного лечения, но пока еще сохраняется угроза инфекций, поэтому нужны лекарства и наблюдение врачей.