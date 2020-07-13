02.12.2020 По словам врача по месту жительства, Кристина чувствует себя хорошо. Был низкий уровень тромбоцитов, но поднялся. Завтра приезжает на введение «Адцетриса», следующее планируют на конец декабря. В январе — ПЭТ-исследование. В феврале Кристине исполняется 18 лет, она будет переводиться под наблюдение «взрослых» врачей, и есть надежда, что к тому времени основное лечение закончится и девушка будет в полной ремиссии.

26.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Кристины. Собранных средств, в том числе тех, что были пожертвованы летом, хватит на оплату всего лечения. Спасибо!

23.11.2020 У Кристины все неплохо, но врачи считают, что все-таки должна пройти еще два курса лечения «Адцетрисом», а это шесть флаконов. Их стоимость 1 170 000 рублей. Мы просим вас снова поддержать Кристину и помочь ей закончить лечение.

21.10.2020 Кристине провели трансплантацию, она прошла хорошо. В качестве осложнения была пневмония, но Кристина быстро восстановилась. Рекомендовано провести еще два курса «Адцетриса». Сейчас Кристина дома, скоро результаты анализов будут отправлены лечащему врачу девушки, и он примет решение о дальнейшей терапии.

25.08.2020 Все по плану, Кристина прибыла в Санкт-Петербург, в клинику имени Раисы Горбачевой. 28 августа у нее возьмут клетки для аутотрансплантации, и если все получится, то сразу же и проведут эту процедуру. Эффект от «Адцетриса» врачи оценивают как хороший.

11.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Кристины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

13.07.2020 В июне у Кристины обнаружили рецидив лимфомы, уже второй. Увы, все снова начинается заново. Девушка нуждается в терапии лекарством «Адцетрис». Он должен помочь Кристине выйти в ремиссию, тогда она сможет полететь с папой в Санкт-Петербург на аутотрансплантацию костного мозга. У девушки возьмут ее собственные гемопоэтические клетки, заморозят, проведут лечение высокими дозами «химии» и потом введут их обратно. Но сначала «Адцетрис». Кристине нужно 12 флаконов, они обойдутся в 2 340 000 рублей.

25.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Кристины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Кристина дома, обеспечена лекарством на ближайшее время, а дальше семья рассчитывает, что «Ксалкори» вновь будет предоставляться девушке по месту жительства.

16.05.2020 Год назад у Кристины диагностировали ранний рецидив болезни и из местной больницы направили на лечение в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Сейчас Кристина проходит лечение дома, противоопухолевый препарат «Ксалкори» она получает по месту жительства. Вернее, получала: в мае препарата в аптеке не оказалось, и в ближайшее время (имеющееся у семьи количество лекарства к тому времени уже успеет закончиться) его не будет. Семья обратилась за помощью в фонд — лечение прерывать никак нельзя, а два курса терапии препаратом «Ксалкори» стоят 439 000 рублей.