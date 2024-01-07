«Чувствую себя очень счастливой»

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Но особенно впечатляет, когда это происходит с ребятами, которые совсем недавно были подопечными фонда, сидели в палате, грустили о выпавших волосах и проходили тяжелое лечение.

Весной 2018 года у 15-летней Кристины Пилат из приморского города Артем нашли опухоль. Девушку направили лечиться в соседний Владивосток, с ней поехал папа Андрей. Несколько раз Кристину оперировали, а от «химии» девушка так ослабла, что четыре месяца не могла ходить. Но не унывала: смотрела телевизор и смеялась вместе с папой над всякой ерундой, собирала картины из бисера, много читала и училась в больничной школе.

Кристина во время лечения Фото: из личного архива

Через полгода Кристину выписали, но случился рецидив. Лечение продолжилось в Центре Димы Рогачева и заняло еще девять месяцев. Но в этот раз все шло легче: девушка уже не переживала из-за выпавших волос, подружилась со всеми ребятами в отделении, играла в настольные игры и смотрела фильмы на большом экране. Когда болезнь дала знать о себе в третий раз, врачи решили провести Кристине трансплантацию костного мозга. Фонд помог собрать деньги на необходимые лекарства, девушка улетела в Санкт-Петербург и уже через три месяца вернулась в родной Артем здоровой.

Мы познакомились четыре года назад, а еще через два года стали общаться. И хотя я не особо стремилась замуж, на предложение Вани согласилась сразу. Кристина Пилат, бывшая подопечная фонда

В итоге лечение заняло почти три года. «Я была так счастлива, когда мне сказали, что на этом все, — вспоминает Кристина. — Я спокойно улетела домой и теперь только регулярно сдаю анализы и делаю компьютерную томографию». Про знакомство с Иваном, своим будущим мужем, Кристина говорит смущенно и коротко. Впервые они встретились четыре года назад в компании друзей, но тогда «разошлись по разным углам». А через пару лет девушка решила выговориться Ване в тяжелой жизненной ситуации — позвонила, потом он позвонил сам. Они начали общаться и как-то постепенно сблизились. Кристина тогда уже закончила лечение, но ездила в больницу на проверки. Ваня знал о диагнозе, волновался и поддерживал девушку. А через полтора года отношений, пара сыграла свадьбу.

Кристина и Иван на свадебной фотосессии Фото: из личного архива