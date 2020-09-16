У Насти лейкоз, устойчивый к обычной терапи. Помочь девочке вылечиться может только трансплантация костного мозга. Ее проведут в Областной детской клинической больнице Екатеринбурга. Донором для Насти станет мама, но она генетически подходит дочке лишь частично, поэтому перед процедурой необходимо провести очистку трансплантата, чтобы снизить риск тяжелых иммунных осложнений. Реагенты и расходные материалы для очистки обойдутся в 867 000 рублей.

Настю и ее семью поддерживает и Русфонд: у него открыт сбор на другое лекарство, необходимое девочке.