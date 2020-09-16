03.03.2021
Нам сообщили, что Настя умерла в феврале от прогрессии лейкоза. Точную дату мы не знаем.
Светлая память.
29.01.2021
Настя в стационаре в Новосибирске, пытаются снизить лейкоциты, чтобы начать рекомендованную химиотерапию. Три недели была температура, поэтому настроение и состояние неважные.
29.12.2020
В костном мозге много бластных клеток. Для прохождения курса химиотерапии Настя вернулась в стационар по месту жительства.
01.12.2020
Ситуация сложная, донорский костный мозг не работает должным образом, есть признаки рецидива. Врачи сейчас консультируются; возможно, Насте будет назначена низкодозная химиотерапия, чтобы попытаться переломить тенденцию к ухудшению.
15.10.2020
Две недели назад проведена гаплотрансплантация от мамы, набор для очистки использован. Настя в трансплантационном отделении, восстанавливается.
01.10.2020
Мы закрываем сбор средств для Насти. Спасибо!
16.09.2020
У Насти лейкоз, устойчивый к обычной терапи. Помочь девочке вылечиться может только трансплантация костного мозга. Ее проведут в Областной детской клинической больнице Екатеринбурга. Донором для Насти станет мама, но она генетически подходит дочке лишь частично, поэтому перед процедурой необходимо провести очистку трансплантата, чтобы снизить риск тяжелых иммунных осложнений. Реагенты и расходные материалы для очистки обойдутся в 867 000 рублей.
Настю и ее семью поддерживает и Русфонд: у него открыт сбор на другое лекарство, необходимое девочке.
Ваша помощь Насте
|Х*****а М. Д.
|50 ₽
|М******а И. Н.
|500 ₽
|Л*****в М.
|5 000 ₽
|Анонимное пожертвование
|1 000 ₽
|Х*****в Р. И.
|100 ₽
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То, что нельзя есть, Настя рисует
Настя готовится к трансплантации костного мозга. Донором станет мама. Главное — избежать иммунного конфликта. Для этого нужна очистка трансплантата.