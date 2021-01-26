Ход лечения
25.10.2023
Вале лучше. Она стала активнее и повеселела. В целом состояние стабильное, «Завицефта» в последнюю неделю на паузе.
03.10.2023
Валя в достаточно стабильном состоянии, но терапию антибиотиком «Завицефта» нужно продолжать. Стоимость препарата — 236 110 рублей.
25.08.2023
Валино состояние без ухудшений. На всякий случай нужны антибиотики, так как сохраняется риск инфекционных осложнений.
Ваша помощь Вале
|100 ₽
|50 ₽
|34 ₽
|500 ₽
|91 873 ₽
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