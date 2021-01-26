Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Валя Черенева

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородХабаровск
Возраст9 лет
Поделиться:
Валя все еще в больнице, борется с осложнениями после пересадки костного мозга.

Ход лечения

25.10.2023

Вале лучше. Она стала активнее и повеселела. В целом состояние стабильное, «Завицефта» в последнюю неделю на паузе.

03.10.2023

Валя в достаточно стабильном состоянии, но терапию антибиотиком «Завицефта» нужно продолжать. Стоимость препарата — 236 110 рублей.

25.08.2023

Валино состояние без ухудшений. На всякий случай нужны антибиотики, так как сохраняется риск инфекционных осложнений.

Весь ход лечения

Ваша помощь Вале

08.10.23
100 ₽
08.10.23
50 ₽
08.10.23
34 ₽
08.10.23
500 ₽
08.10.23
91 873 ₽
Все пожертвования

Статьи о Вале

26.01.2021

Поможем Вале завести друзей?

А еще — пойти в школу, в первый класс. И вообще жить нормальной жизнью обычной шестилетней девочки.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari