У Ани острая аллергия на противоопухолевый «Онкаспар», один из основных препаратов терапии острого лимфобластного лейкоза. Чтобы продолжить лечение, необходимо другое лекарство, иммунопрепарат «Блинцито». Это современное, перспективное и дорогостоящее средство, его курс для Ани стоит 1 452 400 рублей.