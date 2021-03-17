|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Дзержинский, Московская обл.
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
11.05.2021
После курса «Блинцито» Аня в полной ремиссии. Начата поддерживающая терапия.
01.04.2021
Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Состояние стабильное, все хорошо.
17.03.2021
У Ани острая аллергия на противоопухолевый «Онкаспар», один из основных препаратов терапии острого лимфобластного лейкоза. Чтобы продолжить лечение, необходимо другое лекарство, иммунопрепарат «Блинцито». Это современное, перспективное и дорогостоящее средство, его курс для Ани стоит 1 452 400 рублей.
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