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Аня Смирнова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Дзержинский, Московская обл.
Возраст5 лет
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Из-за аллергии на важнейший препарат химиотерапии Ане нужно непротокольное лечение. Оно хорошо помогает, но дорого стоит.

Ход лечения

11.05.2021

После курса «Блинцито» Аня в полной ремиссии. Начата поддерживающая терапия.

01.04.2021

Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Состояние стабильное, все хорошо.

17.03.2021

У Ани острая аллергия на противоопухолевый «Онкаспар», один из основных препаратов терапии острого лимфобластного лейкоза. Чтобы продолжить лечение, необходимо другое лекарство, иммунопрепарат «Блинцито». Это современное, перспективное и дорогостоящее средство, его курс для Ани стоит 1 452 400 рублей.

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26.01.2022

Аня, девочка-одуванчик, передает привет из дома

Еще одна хорошая история, которая стала возможна благодаря вам: видео-привет от Ани Смирновой.

17.03.2021

Как девочке-одуванчику победить болезнь

У Ани сильнейшая аллергия на основой препарат терапии острого лимфобластного лейкоза. Ей срочно нужно другое лекарство.

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