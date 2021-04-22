29.06.2023
Умер Даня Ковальчук. Резкое ухудшение.
Пишет больничный координатор:
«Не стало чудесного улыбчивого юноши Дани Ковальчука.
Даня был единственным и любимым ребенком в семье. Жил в Пятигорске, любил рассказывать про свой город. Но в 2020 году Даня заболел. Прошел две трансплантации костного мозга, было множество осложнений, но Даня боролся. Даня был очень активным: играл в шахматы, учился по школьной программе, мечтал стать программистом и озвучивать фильмы. Даня прекрасно читал стихи и был разносторонне развитым молодым человеком.
В этом году он закончил 11 класс, был нашим выпускником. Сдал все экзамены, готовился быть на празднике, но…
Даже несмотря на ухудшение состояния, мы не теряли надежды, что Даня справится.
Светлая память очаровательному и улыбчивому юноше, который озарял своим оптимизмом всю больницу. Сил прекрасным родителям, которые поддерживали его три года. Дане недавно исполнилось 18 лет».
31.05.2023
По словам врачей, у Дани, к сожалению, развилась серьезная аллергическая реакция на «Крезембу». Поэтому препарат, купленный для него на собранные средства, передан частично Ираклию Заркуа, а частично Аделине Калиевой. Даня продолжает бороться с инфекциями, но врачи сейчас используют другие лекарства. Что касается общего состояния мальчика, в середине мая он здорово напугал врачей, даже попал в реанимацию с кровотечением, но сейчас состояние стабилизировалось, продолжается плановая терапия.
07.04.2023
Сейчас у юноши грибковая инфекция. Необходима терапия противогрибковым препаратом «Креземба». Стоимость лекарства 502 656 рублей.
16.12.2022
Даниил снова в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас юноше необходима терапия препаратом «Энтивио» для лечения кишечной формы РТПХ. Стоимость двух флаконов лекарства 208 000 рублей.
24.05.2022
На завтра назначена выписка. Фонд снабдил Даню на первое время препаратом «Аранесп».
20.05.2022
Даннил почти два года боролся с острым бифенотипическим лейкозом. Позади несколько курсов химиотерапии и уже две пересадки костного мозга. Повторная пересадка состоялась в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева девять месяцев назад. Сейчас признаков лейкоза нет, но юноша пытается справиться с кожной РТПХ. Для этого нужна терапия препаратом «Джакави». Его стоимость 182 343 рубля.
17.10.2021
Два месяца после повторной трансплантации. Состояние в целом стабильное.
16.09.2021
Почти месяц после второй трансплантации. Состояние стабильное, признаков РТПХ нет.
24.08.2021
Шестой день после повторной трансплантации. Получает необходимые лекарства, переливания компонентов крови. Трансплантат пока не функционирует.
09.07.2021
Состояние по-прежнему стабильное, но из-за длительной аплазии постоянно нужны переливания крови и сохраняется риск инфекций.
28.05.2021
Трансплантация проведена. Даня в стабильном состоянии, но, к сожалению, констатировано отторжение трансплантата.
22.04.2021
Дане проведут пересадку от папы, но родители в качестве доноров подходят своим детям лишь частично. Поэтому, чтобы избежать опасных иммунных конфликтов, перед пересадкой необходимо провести очистку трансплантата — из костного мозга папы удалятся нежелательные клетки.
Для проведения очистки нужны специальные реагенты. Стоимость такого набора для одного пациента может составлять до 700 тысяч рублей.
Если денег будет собрано больше, чем нужно Даниилу, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.