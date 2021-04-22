Умер Даня Ковальчук. Резкое ухудшение.

Пишет больничный координатор:

«Не стало чудесного улыбчивого юноши Дани Ковальчука.

Даня был единственным и любимым ребенком в семье. Жил в Пятигорске, любил рассказывать про свой город. Но в 2020 году Даня заболел. Прошел две трансплантации костного мозга, было множество осложнений, но Даня боролся. Даня был очень активным: играл в шахматы, учился по школьной программе, мечтал стать программистом и озвучивать фильмы. Даня прекрасно читал стихи и был разносторонне развитым молодым человеком.

В этом году он закончил 11 класс, был нашим выпускником. Сдал все экзамены, готовился быть на празднике, но…

Даже несмотря на ухудшение состояния, мы не теряли надежды, что Даня справится.

Светлая память очаровательному и улыбчивому юноше, который озарял своим оптимизмом всю больницу. Сил прекрасным родителям, которые поддерживали его три года. Дане недавно исполнилось 18 лет».