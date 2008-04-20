16.06.2009 Сегодня утром Антон умер в отделении реанимации Альметьевской больницы. Светлая память нашему старому хорошему другу.

18.05.2009 У Антона опять рецидив заболевания. Совсем скоро он уедет домой.

19.03.2009 Антон чувствует себя неплохо, но сильно похудел. Получает специальное питание, назначенное врачом-диетологом.

23.12.2008 Антон чувствует себя хорошо. У него есть небольшая реакция «трансплантат против хозяина». Молодой человек получает лечение. Переливания крови сейчас не нужны.

23.10.2008 Антон неплохо себя чувствует, переливания крови ему не нужны.

24.09.2008 Функция пересаженных клеток недостаточно. Антону, хотя и редко, все еще нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

25.08.2008 Антон преодолел тяжелейший ранний посттрансплантационный период. Ему пока еще нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы, но переливается Антон все реже и реже. Решается вопрос о переводе на амбулаторное лечение.

17.08.2008 У Антоши серьезнейшие проблемы. Протекает инфекционное осложнение, вызванное бактерией Stenotrophomonas maltophilii. Есть нарушения мозгового кровообращения. Это уже вторая трансплантация костного мозга у Антона. Повторная трансплантация — всегда огромный риск. Антон уже получил во время первой трансплантации высокие дозы химиопрепаратов. Но болезнь оказалась сильнее и рецидивировала. Это значит, что повторения высоких доз химиопрепаратов было не избежать. Такое лечение очень токсично, и токсические эффекты накапливаются. Бороться с этим крайне тяжело. Антону нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

18.06.2008 Антон перешел в отделение трансплантации костного мозга. Пересадка намечена на 25 июня. Антону понадобятся переливания тромбоцитов и эритроцитной массы в течение ближайшего месяца.

12.05.2008 Антон восстановился после второго блока химиотерапии. Были инфекционные проблемы, но они уже разрешились.

09.04.2008 В феврале этого года у Антона диагностировали рецидив заболевания после трансплантации костного мозга. С конца февраля Антон лечится в отделении общей гематологии РДКБ. С помощью химиотерапии врачам удалось добиться ремиссии. Сейчас Антон получает второй блок химиотерапии, после которого ему понадобятся переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

11.09.2006 Антон вернулся в Россию и будет продолжать наблюдаться в отделении общей гематологии в РДКБ.

13.04.2006 Сафоновы прислали письмо из Иерусалима. Антона уже перевели на амбулаторное лечение, но анализы растут медленно.

23.02.2006 Антону провели трансплантацию.

01.02.2006 Вчера Антон Сафонов вылетел в Израиль на трансплантацию костного мозга.

19.12.2005 Антон готовится к отъезду на трансплантацию костного мозга в Израиль. Ему нужны переливания тромбоцитов и эритроцитной массы.

02.12.2005 Антон получает низкодозную химиотерапию, чтобы сдержать рост лейкоцитов.

04.10.2005 Специального лечения Антон сейчас не получает. Переливания крови нужны.

04.09.2005 Антон получает сдерживающую низкодозную химиотерапию. Ему необходима неродственная пересадка костного мозга. Донор пока не найден.

04.08.2005 Антон поступил в отделение общей гематологии в июле 2005 года. Переливания крови нужны ежедневно.