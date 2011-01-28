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Сережа Сергеев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городг. Сочи, Краснодарский край
Возраст23 года
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Ход лечения

21.11.2016

Сережа приезжал на съемки концерта к 10-летию фонда и принял участие в фотосессии для юбилейного календаря. У него все хорошо, учится в школе, любит просто гулять по родному городу с друзьями и кататься на спортивном велосипеде.

18.03.2011

Сережа по-прежнему чувствует себя отлично!

28.01.2011

У Сережи все хорошо. Он регулярно приезжает на проверки.

Весь ход лечения

Статьи о Сереже

29.01.2014

Хорошая история: Сережа Сергеев

Наш очень давний знакомый Сережа Сергеев прислал в фонд письмо. Честный, искренний и очень эмоциональный рассказ о самом себе и своем выздоровлении.

1.09.2017

«Сначала мне казалось, что болезнь — это несерьезно»

17-летний Сережа Сергеев, герой сентября юбилейного календаря фонда «Подари жизнь», боролся с болезнью дважды. Сначала он плохо понимал, с чем ему пришлось столкнуться.

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