|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|г. Сочи, Краснодарский край
|Возраст
|23 года
Ход лечения
21.11.2016
Сережа приезжал на съемки концерта к 10-летию фонда и принял участие в фотосессии для юбилейного календаря. У него все хорошо, учится в школе, любит просто гулять по родному городу с друзьями и кататься на спортивном велосипеде.
18.03.2011
Сережа по-прежнему чувствует себя отлично!
28.01.2011
У Сережи все хорошо. Он регулярно приезжает на проверки.
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