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Эльвира Абдулова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Стерлитамак, Респ. Башкортостан
Возраст30 лет
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Эля, одна из наших самых давних и самых любимых подопечных, перенесла два рецидива и сложнейшую трансплантацию костного мозга, но сумела вернуться к яркой и счастливой жизни.

Ход лечения

14.12.2015

Эля приехала на очередное обследование, у нее все хорошо, дома Эля учится в медицинском колледже.

08.08.2015

Эльвира проходила обследование. У Эли хорошие показатели трансплантата, на следующей неделе девушка приезжает вновь.

05.04.2014

У Эли хроническая РТПХ с поражением кожи. Наблюдается положительная динамика в виде уменьшения сухости, эпитализацией ладошек и стоп. Общее состояние девушки стабильное.

Весь ход лечения

Статьи об Эле

7.07.2017

«Я буду любить ее всегда»

Накануне Дня семьи, любви и верности мы хотим познакомить вас с парой, которая вместе прошла через тяжелое лечение и теперь готовится к свадьбе.

24.10.2018

«Для дочерей я "па-ма-док": папа, мама, доктор в одном лице»

Болезнь возвращалась к Эле Абдуловой дважды. И спас ее в итоге самый близкий и дорогой ей человек — папа. Он же стал для нее донором костного мозга.

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