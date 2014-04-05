|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Стерлитамак, Респ. Башкортостан
|Возраст
|30 лет
Ход лечения
14.12.2015
Эля приехала на очередное обследование, у нее все хорошо, дома Эля учится в медицинском колледже.
08.08.2015
Эльвира проходила обследование. У Эли хорошие показатели трансплантата, на следующей неделе девушка приезжает вновь.
05.04.2014
У Эли хроническая РТПХ с поражением кожи. Наблюдается положительная динамика в виде уменьшения сухости, эпитализацией ладошек и стоп. Общее состояние девушки стабильное.
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