24.10.2018

«Для дочерей я "па-ма-док": папа, мама, доктор в одном лице»

Болезнь возвращалась к Эле Абдуловой дважды. И спас ее в итоге самый близкий и дорогой ей человек — папа. Он же стал для нее донором костного мозга.