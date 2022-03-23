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Арина Попова

Сбор завершен
ДиагнозСаркома
ГородКрасногорск
Дата смерти18.05.2023
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30.08.2023

Нам сообщили, что Арины не стало. Ей было девятнадцать лет.

Врачам удалось продлить девушке жизнь, но, к сожалению, даже самые современные лекарства не смогли полностью справиться с опухолью. Арина была общей любимицей. Талантливая, обаятельная, она блестяще училась и мечтала стать биологом.

Светлая память. Сил близким.

02.08.2022

Арина выписана для продолжения лечения по месту жительства. Сохраняется стабилизация заболевания.

05.07.2022

Арина на время выписана, в конце месяца должна приехать на очередную госпитализацию на несколько дней. По результатам предыдущего обследования достигнута стабилизация основного заболевания, ждем следующего обследования.

29.06.2022

Арине нужно продолжать лечение в НМИЦ ДГОИ. Но ей исполнилось 18 лет, а проблема с бюджетной оплатой лечения пока полностью не решена. Обсуждается вопрос о платном лечении.

09.06.2022

Арине нужно продолжать терапию препаратом «Ленватиниб». На ближайший курс требуется два флакона стоимостью 212 094 рубля.

Мы снова открываем сбор!

25.05.2022

Химиотерапия и прием «Ленвимы» (ленватиниба) продолжаются, состояние стабильное.

06.05.2022

Состояние Арины стабильное. Видимых очагов инфекции нет. Лечение с добавлением препарата «Ленватиниб» нужно продолжать. На ближайший курс требуется два флакона стоимостью 212 094 рубля.

Мы снова открываем сбор для девушки!

29.03.2022

Арина получает «Ленвиму» (ленватиниб), переносит удовлетворительно, видимых очагов инфекции нет.

23.03.2022

Арина прошла несколько курсов химиотерапии, после которой врачи провели операцию по удалению опухоли. Операция прошла успешно, но, к сожалению, спустя пару месяцев, обследование показало метастазы в легких. Теперь Арине нужен препарат «Ленватиниб». Стоимость двух упаковок лекарства 192 651 рубль.

Статьи об Арине

23.03.2022

«Стараюсь не раскисать»

Уже год 18-летняя Арина борется с саркомой кости и не теряет оптимизма. Сейчас очередной этап сложного лечения: мы объявляем сбор средств на лекарство.

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