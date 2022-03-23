Нам сообщили, что Арины не стало. Ей было девятнадцать лет.

Врачам удалось продлить девушке жизнь, но, к сожалению, даже самые современные лекарства не смогли полностью справиться с опухолью. Арина была общей любимицей. Талантливая, обаятельная, она блестяще училась и мечтала стать биологом.

Светлая память. Сил близким.