Ход лечения
28.09.2023
Все нормально. Артур на время выписывается из отделения в связи с окончанием этапа терапии.
16.08.2023
Последние анализы показали полную ремиссию, поэтому «Венклексту», приобретенную для Артура, пока передали другому ребенку. В целом мальчику лучше, но есть вирусная инфекция, которую надо лечить.
15.07.2023
Артур в ремиссии, но единичные опухолевые клетки (минимальная остаточная болезнь), к сожалению, все-таки есть. Так что он будет получать для профилактики рецидива «Венклексту» и «Дакоген».
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