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Артур Касьянов

Сбор завершен
ДиагнозНеходжкинская лимфома
ГородНальчик
Возраст15 лет
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Артур лечился от лимфомы в 2019 году, но в 2022 болезнь вернулась.

Ход лечения

28.09.2023

Все нормально. Артур на время выписывается из отделения в связи с окончанием этапа терапии.

16.08.2023

Последние анализы показали полную ремиссию, поэтому «Венклексту», приобретенную для Артура, пока передали другому ребенку. В целом мальчику лучше, но есть вирусная инфекция, которую надо лечить.

15.07.2023

Артур в ремиссии, но единичные опухолевые клетки (минимальная остаточная болезнь), к сожалению, все-таки есть. Так что он будет получать для профилактики рецидива «Венклексту» и «Дакоген».

Весь ход лечения

Ваша помощь Артуру

08.06.23
Участники забега Legal Run 2023191 940 ₽
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