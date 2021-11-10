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Хеда Хункаева

Сбор завершен
ДиагнозКонституциональная апластическая анемия
ГородГрозный
Возраст16 лет
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У Хеды тяжелое врожденное заболевание, затрагивающее кроветворную систему.

Ход лечения

06.03.2022

Хеда выписана, у нее все неплохо.

01.02.2022

У Хеды все стабильно. Из сложностей — перегрузка железом. Для решения этой проблемы девушке нужен препарат «Джадену». Стоимость лекарства 150 000 рублей.

15.12.2021

Новый костный мозг прижился, работает. Есть проблемы с кишечной РТПХ, требуется препарат «Буденофальк».

Весь ход лечения

Ваша помощь Хеде

18.02.22
200 ₽
18.02.22
З*****в В.200 ₽
18.02.22
1 500 ₽
18.02.22
2 000 ₽
18.02.22
50 000 ₽
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10.11.2021

Хеда улыбается трудностям

Но так было не всегда: когда Хеде первый раз постригли волосы, у нее случилась истерика. Однако прошло время и сейчас она говорит: волосы не зубы — отрастут.

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