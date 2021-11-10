Ход лечения
06.03.2022
Хеда выписана, у нее все неплохо.
01.02.2022
У Хеды все стабильно. Из сложностей — перегрузка железом. Для решения этой проблемы девушке нужен препарат «Джадену». Стоимость лекарства 150 000 рублей.
15.12.2021
Новый костный мозг прижился, работает. Есть проблемы с кишечной РТПХ, требуется препарат «Буденофальк».
Ваша помощь Хеде
|200 ₽
|З*****в В.
|200 ₽
|1 500 ₽
|2 000 ₽
|50 000 ₽
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Хеда улыбается трудностям
Но так было не всегда: когда Хеде первый раз постригли волосы, у нее случилась истерика. Однако прошло время и сейчас она говорит: волосы не зубы — отрастут.