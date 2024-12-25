«Хочу попросить вас не сдаваться»

Три года назад вы помогли Хеде Хункаевой в лечении. А сейчас она передает видеопривет из дома: благодарит за помощь, говорит слова поддержки тем, кто лечится, и делится планами на будущее — а они грандиозные.

Хеде было 14 лет, когда она заболела. Слабость, частые головокружения и анемия оказались симптомами редкого заболевания — анемии Фанкони. Помочь Хеде могла только трансплантация костного мозга. Поиск донора для пересадки оказался непростым. Никто из родных Хеды не подошел, но неродственный донор нашелся в международном регистре — в Германии. Вы помогли оплатить процедуру поиска и активации донора, а потом и лекарство, которое понадобилось Хеде после трансплантации. И все получилось: болезнь отступила.

«Помните, у вас есть поддержка и она всегда будет» Видео: Евгения Ванеева

Сейчас Хеде 17 лет. Девушка учится в медицинском колледже на фармацевтическом факультете, планирует стать врачом. В свободное время ходит на плавание, гуляет, встречается с друзьями, любит читать и рисовать. В общем, живет активно и насыщенно.

Хеда с самого начала была настроена победить болезнь. И именно об этом она говорит в видео, обращаясь к тем, кто сейчас лечится: «Мне бы хотелось попросить вас не сдаваться, не опускать руки, быть сильными — ради самих себя, ради своих родителей. Помнить, что у вас есть поддержка и она всегда будет».

А еще Хеда говорит спасибо всем, кто помогал и помогает детям лечиться: «Я хочу поблагодарить за помощь — не только нам, но и нашему будущему!»

Мы очень рады, что у Хеды все хорошо, и благодарим всех, кто помогает детям побеждать. Такие истории — доказательство, что все возможно, когда мы вместе.