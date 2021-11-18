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Оля Надеина

Сбор завершен
ДиагнозАнапластическая крупноклеточная лимфома
Городп. Пригородный (Курская область)
Возраст16 лет
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Оля продолжает бороться с осложнениями после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

03.04.2023

Оля выписана, чувствует себя хорошо, по лимфоме ремиссия.

11.02.2023

В целом состояние стабильное, но есть перегрузка организма железом. Поэтому Оле необходим препарат «Джадену». Одна упаковка лекарства стоит 83 300 рублей.

20.01.2023

В мае у Оли случился рецидив. Врачи приняли решение провести девушке трансплантацию костного мозга. ТКМ состоялась почти два месяца назад, донором стала сестра. Сейчас для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» девушке требуется препарат «Джакави». Один флакон лекарства в нужной дозировке стоит 191 940 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Оле

13.02.23
П******а О.100 ₽
13.02.23
2 500 ₽
13.02.23
Б*******я10 000 ₽
13.02.23
Б*******я3 000 ₽
13.02.23
Б*******я27 190 ₽
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Статьи об Оли

18.11.2021

«У меня только наладилась жизнь»

14-летней Оле тяжело и обидно из-за того, что ей предстоит сложное и длительное лечение.

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