|Диагноз
|Анапластическая крупноклеточная лимфома
|Город
|п. Пригородный (Курская область)
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
03.04.2023
Оля выписана, чувствует себя хорошо, по лимфоме ремиссия.
11.02.2023
В целом состояние стабильное, но есть перегрузка организма железом. Поэтому Оле необходим препарат «Джадену». Одна упаковка лекарства стоит 83 300 рублей.
20.01.2023
В мае у Оли случился рецидив. Врачи приняли решение провести девушке трансплантацию костного мозга. ТКМ состоялась почти два месяца назад, донором стала сестра. Сейчас для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» девушке требуется препарат «Джакави». Один флакон лекарства в нужной дозировке стоит 191 940 рублей.
Ваша помощь Оле
|П******а О.
|100 ₽
|2 500 ₽
|Б*******я
|10 000 ₽
|Б*******я
|3 000 ₽
|Б*******я
|27 190 ₽
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