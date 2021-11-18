В мае у Оли случился рецидив. Врачи приняли решение провести девушке трансплантацию костного мозга. ТКМ состоялась почти два месяца назад, донором стала сестра. Сейчас для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» девушке требуется препарат «Джакави». Один флакон лекарства в нужной дозировке стоит 191 940 рублей.