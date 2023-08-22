Рохман в полной ремиссии, но ему назначен второй курс «Блинцито» для закрепления достигнутого успеха. Мальчик неплохо себя чувствует, беспокоит только насморк. Из проблем остаются еще какие-то очаги в селезенке: нужно обсудить с хирургами, что это может быть.