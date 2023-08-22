|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Шалажи (Чеченская Республика)
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
25.10.2023
Второй курс «Блинцито» завершен. Состояние стабильное, видимых очагов инфекций нет.
04.10.2023
Рохман в полной ремиссии, но ему назначен второй курс «Блинцито» для закрепления достигнутого успеха. Мальчик неплохо себя чувствует, беспокоит только насморк. Из проблем остаются еще какие-то очаги в селезенке: нужно обсудить с хирургами, что это может быть.
01.09.2023
Средства собраны, спасибо! Курс «Блинцито» продолжается, переносится нормально.
Ваша помощь Рохману
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|200 ₽
|1 200 ₽
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