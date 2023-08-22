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Рохман Хакимов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Шалажи (Чеченская Республика)
Возраст13 лет
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У Рохмана рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

25.10.2023

Второй курс «Блинцито» завершен. Состояние стабильное, видимых очагов инфекций нет.

04.10.2023

Рохман в полной ремиссии, но ему назначен второй курс «Блинцито» для закрепления достигнутого успеха. Мальчик неплохо себя чувствует, беспокоит только насморк. Из проблем остаются еще какие-то очаги в селезенке: нужно обсудить с хирургами, что это может быть.

01.09.2023

Средства собраны, спасибо! Курс «Блинцито» продолжается, переносится нормально.

Весь ход лечения

Ваша помощь Рохману

31.08.23
K******Z M.200 ₽
31.08.23
1 200 ₽
31.08.23
140 ₽
31.08.23
25 000 ₽
31.08.23
700 ₽
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Статьи о Рохмане

22.08.2023

Рохман мечтает стать президентом

У 12-летнего Рохмана Хакимова острый лифмобластный лейкоз. Он дважды сумел победить болезнь. И дважды она возвращалась. Первый раз это случилось пять лет назад. Второй — в июне этого года.

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