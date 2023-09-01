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Сережа Кузнецов

Сбор завершен
ДиагнозМиелодиспластический синдром
ГородНовый Уренгой
Возраст14 лет
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У Сережи миелодиспластический синдром. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева.

Ход лечения

26.10.2023

В целом, состояние Сережи стабильное, но есть перегрузка организма железом. Поэтому мальчику необходим препарат «Джадену». Стоимость двух упаковок лекарства 141 672 рубля.

04.10.2023

Сережа ожидает трансплантации. Возможно, донором станет папа, а может быть, будет сделан выбор в пользу неродственного донора. Состояние мальчика стабильное.

01.09.2023

По-прежнему нужны переливания компонентов крови. Также нужен «Джадену» для лечения перегрузки железом. Сережин брат не подходит ему как донор, так что поиск донора для трансплантации продолжается.

Весь ход лечения

Ваша помощь Сереже

02.11.23
И****в3 000 ₽
02.11.23
100 ₽
02.11.23
50 ₽
02.11.23
1 200 ₽
02.11.23
8 876 ₽
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