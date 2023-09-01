Ход лечения
26.10.2023
В целом, состояние Сережи стабильное, но есть перегрузка организма железом. Поэтому мальчику необходим препарат «Джадену». Стоимость двух упаковок лекарства 141 672 рубля.
04.10.2023
Сережа ожидает трансплантации. Возможно, донором станет папа, а может быть, будет сделан выбор в пользу неродственного донора. Состояние мальчика стабильное.
01.09.2023
По-прежнему нужны переливания компонентов крови. Также нужен «Джадену» для лечения перегрузки железом. Сережин брат не подходит ему как донор, так что поиск донора для трансплантации продолжается.
Ваша помощь Сереже
|И****в
|3 000 ₽
|100 ₽
|50 ₽
|1 200 ₽
|8 876 ₽