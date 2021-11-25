|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Промышленная (Кемеровская область)
|Дата смерти
|22.12.2022
25.12.2022
Умер Ваня Цупров. Ему было 16 лет.
Ваня, его близкие и врачи боролись очень упорно. Но после третьего рецидива шансов уже не оставалось. Ваня знал, что с ним происходит, но старался держаться бодро, чтобы не огорчать близких. Он не терял присутствия духа и даже, улетая из Москвы, познакомился с аэропорту с девушкой, и они обменялись телефонами…
До самых последних дней Ваня неплохо себя чувствовал: ходил, общался, был активен и в полном сознании.
Светлая память мужественному юноше. Сил его замечательной семье.
30.11.2022
Обнаружены неопластические очаги вне костного мозга. Ваня выписан, будет получать терапию по месту жительства.
28.10.2022
На 24 октября была намечена выписка, но у Вани поднялась температура, так что выписка отложена ориентировочно на две недели.
11.10.2022
Сейчас юношу беспокоят две серьезные проблемы: фиброз легких и перегрузка железом. Для поддержки легких требуется терапия препаратом «Эсбриет», а для того, чтобы справиться с перегрузкой нужна терапия «Джадену». Стоимость нужного количества лекарств 228 000 рублей.
30.09.2022
В последнее время состояние стабильное, Ваня лечит прежние осложнения. «Крезембу» получает.
14.09.2022
У юноши грибковая инфекция. Для лечения ему необходим дорогостоящий противогрибковый препарат «Креземба». Стоимость курса 677 739 рублей.
25.08.2022
Самочувствие неплохое, но проблем пока немало: инфекции, РТПХ, поражение печени, перегрузка железом, иммунодефицит. Продолжает терапию.
22.07.2022
По-прежнему довольно много осложнений, особенно на желудочно-кишечный тракт. Для терапии РТПХ Ване нужен препарат «Рапамун».
04.07.2022
Есть улучшения со стороны аденовирусной инфекции после проведенной терапии вирус-специфическими донорскими лимфоцитами. Донорский костный мозг функционирует не в полную силу, поэтому периодически нужны переливания компонентов крови и лекарственная стимуляция.
25.05.2022
Есть инфекционные осложнения, грибковые и вирусные. Ваня получает лекарства, в том числе противовирусный «Сидофовир».
27.04.2022
Почти два месяца после трансплантации. Есть некоторые инфекционные и другие проблемы, Ваня их лечит. Находится в стационаре кратковременного лечения.
22.03.2022
Происходит приживление, состояние улучшается.
15.03.2022
Трансплантация от брата проведена, идет восстановление.
01.03.2022
Ваня находится на этапе кондиционирования, после которого и состоится пересадка костного мозга. Юноша проходит терапию несколькими лекарствами, в том числе иммунопрепаратами «Оренсия» и «Актемра»: они входят в состав протокола кондиционирования. Общая стоимость лекарств составляет 235 173 рублей.
03.02.2022
Сегодня +49 сутки после CAR-T-клеточной терапии. Мальчик в стабильном состоянии. Начало обследование перед трансплантацией.
20.12.2021
Четыре дня назад Ване провели CAR-T-клеточную терапию. Сейчас состояние стабильное, без существенных осложнений.
25.11.2021
У Вани рецидив острого лимфобластного лейкоза. Сейчас юноша проходит противорецидивную терапию перед повторной пересадкой. Но ситуация осложнилась пневмонией. Для ее лечения Ване требуется противогрибковый препарат «Вифенд». Стоимость лекарства 132 510 рублей.
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У Вани много планов
16-летний Ваня лечится от острого лимфобластного лейкоза почти пять лет. За это время он ни разу не усомнился в том, что однажды вернется к нормальной жизни.