Умер Ваня Цупров. Ему было 16 лет.

Ваня, его близкие и врачи боролись очень упорно. Но после третьего рецидива шансов уже не оставалось. Ваня знал, что с ним происходит, но старался держаться бодро, чтобы не огорчать близких. Он не терял присутствия духа и даже, улетая из Москвы, познакомился с аэропорту с девушкой, и они обменялись телефонами…

До самых последних дней Ваня неплохо себя чувствовал: ходил, общался, был активен и в полном сознании.

Светлая память мужественному юноше. Сил его замечательной семье.