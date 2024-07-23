Аделине нужны донорские гранулоциты

Аделине Дектеревой, пациентке Центра онкологии им. Блохина, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа, резус-фактор любой.
Годовалая Аделина приехала в Онкоцентр им. Блохина из Кузбасса. Девочка заболела в марте, ей поставили диагноз саркома, в апреле перевели на лечение в Москву. Сейчас ситуация осложнилась тем, что все показатели крови упали до самых низких значений: Аделина в реанимации. Чтобы справиться с ситуацией, кроме лекарств, ей очень нужны переливания донорских гранулоцитов.
Третья группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо подъехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90-130 минут.
На анализы надо приезжать в БУДНИЕ ДНИ с 8.30 до 11.00, натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Аделины Дектеревой.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору: +7 (925) 081-15-82 или по эл. почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
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