Афиша июня: акции и события

Главное событие лета — фестиваль «Дикая Мята»: к нам в гости в шатер «Подари жизнь» зайдет Артём Якимов, солист группы «Лампабикт». И еще очень много всего: читайте нашу афишу, планируйте, покупайте и помогайте.

14-16 июня ждем вас на фестивале «Дикая Мята». Всю информацию (кто участвует, как добраться) можно получить по ссылке, мы же хотим пригласить вас в шатер фонда. Давайте знакомиться, дружить и прекрасно проводить время!

Мы придумали для вас активности — конкурсы, квизы, творческие задания, каждый участник получит в благодарность памятный сувенир, и в процессе чуть больше узнает о том, какая помощь важна и нужна фонду. Развлечения ждут и детей. В шатре будет представлен мерч «Это мне по силам — любить»: худи и футболки, носки, наклейки и другие приятные мелочи со смыслом. Подарки для участников приготовил наш партнер ПАО «Черкизово». 16 июня ждем в гости Артёма Якимова, солиста группы «Лампабикт». Он пробудет с нами час, всем хватит времени поболтать, обняться и сфотографироваться. И еще будет сюрприз.

Гольф-комьюнити Kings of Greens разработал лимитированную коллекцию футболок в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь». Покупая мерч, вы дарите надежду детям, которые в ней нуждаются прямо сейчас. Вся прибыль от продажи будет направлена в «Подари жизнь». Купить. 21 июня в кафе Casa Leone состоится благотворительная акция в поддержку подопечных фонда. За прилавками вас встретят известные артисты, а собранные средства будут направлены в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Если вы не сможете прийти 21 июня или хотите поддержать фонд дополнительно, вы можете сделать любое пожертвование на этой страничке. А 20 июня мы выберем трех благотворителей, которые получат подарки от Casa Leone: сертификаты на 1 кг джелато! 14 июня — Всемирный день донора крови. Мы поздравляем всех наших дорогих доноров и приглашаем в отделения переливания подопечных фонду больниц за вкусными подарками от Cofix, Объединенных кондитеров, Flowwow.