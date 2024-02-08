Афиша марта: акции и события

Невероятно насыщенный месяц, события на любой вкус: от концерта Сергея Рахманинова до мастер-класса в школе пилонного спорта. А также несколько новых акций — покупайте то, что нужно вам и помогайте детям!

Владимир Коломенский много лет мечтал исполнить второй концерт Рахманинова. И вот это случится 31 марта, а мы все можем стать частью грандиозного события. «В 2012 году я впервые услышал эту музыку и просто влюбился в нее. Занимался у разных преподавателей, учил буквально по такту и в какой-то момент понял, что хочу исполнить произведение на сцене как солист, вместе с оркестром, для близких мне людей. Мероприятие я задумал как благотворительное, и все собранные средства пойдут в благотворительный фонд “Подари жизнь”. Мы дружим с директором фонда Екатериной Шерговой, мои родители — волонтеры фонда, и я знаю, насколько важна помощь тяжелобольным детям». Мероприятие пройдет в концертном зале РАМ им. Гнесиных, 31 марта 2024 года. Начало в 19:00. Подробности о концерте по ссылке.

11-12 марта состоится благотворительный мастер-класс в честь дня рождения школы пилонного спорта и воздушной гимнастики. Стоимость участия 500 рублей, возраст от 8 лет. Спешите, места пока есть! Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным фонда.

Певец-исполнитель Владимир Анфиногенов запускает серию концертов в поддержку подопечных «Подари жизнь». «Онкология, это страшно! А детская онкология, это страшнее и больнее вдвойне! Я начинаю сбор денежных средств на закупку лекарств для детей с онкологическими заболеваниями. Вместе, мы можем многое! Чужих детей не бывает!» С таким эмоциональным призывом певец обратился ко всем желающим его поддержать и уже объявил о том, что стрим концерта будет проходить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 18:00 до 20:00, на четырех площадках. Подробности на странице события.

Спортивный клуб «Ника», наши давние друзья, проводят уже пятый турнир по художественной гимнастике «Мы вместе» в поддержку детей, которые прямо сейчас лечатся в Онкодиспансере в Балашихе. Приходите поддержать участников турнира 16 и 17 марта или сделайте пожертвование в фонд на странице события.

Покупать и помогать

10% от продажи продукции бренда SmartLife (витамины и биоактивные добавки) на маркетплейсе Ozon будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести товары, представленные на специальной странице.

10 рублей с продажи любого товара из перечня по ссылке будут перечисляться в пользу детей, которые прямо сейчас проходят лечение от онкологических заболеваний.

Украшения Veritas от бренда JOSER

Серебряные кулоны с тремя вариантами гравировки: словами, которые отражают ценности «Подари жизнь» — любить, быть рядом, помогать; «тремя законами» архитектуры Витрувия: firmitas, utilitas, venustas, а также кастомизированный кулон со словами, отражающими ваши личные ценности. Вся прибыль от продажи серии Veritas будет направлена на помощь подопечным фонда «Подари жизнь».