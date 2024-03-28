Афиша мая: акции и события

Новая благотворительная акция мая: делаем добро вместе! Устраивая праздник для себя и своих близких вместе с магазином Shariki Shop, вы помогаете подопечным фонда победить болезнь. С каждый покупки магазин будет отчислять часть средств на поддержку подопечных фонда. Подробности.

Открыта онлайн-регистрация участников Legal Run в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь» и других региональных фондов. Главный московский забег состоится в Мещерском парке уже 18 мая. На нем будет представлен мерч «Подари жизнь» (площадка работает с 8.00 до 14.00). 8 июня большой забег пройдет в Санкт-Петербурге. С мая по июнь забеги состоятся и в других городах, точные даты и локации можно найти на страницах городов.

Veter fest: практики йоги и другие спортивные активности. 18 и 19 мая вас ждут тренировки от любимых московских студий: функциональный пилатес, бокс, йога и медитации с поющими чашами. Часть средств от продажи билетов, по традиции, будет отправлена в благотворительные фонды, выбранные студиями.

Ярмарка декоративных растений: невероятно актуальное событие в разгар открытия дачного сезона и в канун Дня защиты детей. Основная идея — обмен многолетних растений, декоративных кустарников и цветочной рассады на пожертвования в «Подари жизнь». Ярмарка пройдет 25 мая в 12.00 в СНТ «Весна-МК», на лужайке перед сторожкой. Подробности.