Забег Legal Run в Мещерском парке 18 мая (и дальше по городам и странам). Интересное на платформе «Друзья фонда», а также Veter fest и киберфестиваль Positive Hack Days. Будьте с нами в мае (и всегда).
Новая благотворительная акция мая: делаем добро вместе! Устраивая праздник для себя и своих близких вместе с магазином Shariki Shop, вы помогаете подопечным фонда победить болезнь. С каждый покупки магазин будет отчислять часть средств на поддержку подопечных фонда. Подробности.
События месяца
Открыта онлайн-регистрация участников Legal Run в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь» и других региональных фондов. Главный московский забег состоится в Мещерском парке уже 18 мая. На нем будет представлен мерч «Подари жизнь» (площадка работает с 8.00 до 14.00). 8 июня большой забег пройдет в Санкт-Петербурге. С мая по июнь забеги состоятся и в других городах, точные даты и локации можно найти на страницах городов.
Veter fest: практики йоги и другие спортивные активности. 18 и 19 мая вас ждут тренировки от любимых московских студий: функциональный пилатес, бокс, йога и медитации с поющими чашами. Часть средств от продажи билетов, по традиции, будет отправлена в благотворительные фонды, выбранные студиями.
Ярмарка декоративных растений: невероятно актуальное событие в разгар открытия дачного сезона и в канун Дня защиты детей. Основная идея — обмен многолетних растений, декоративных кустарников и цветочной рассады на пожертвования в «Подари жизнь». Ярмарка пройдет 25 мая в 12.00 в СНТ «Весна-МК», на лужайке перед сторожкой. Подробности.
Positive Hack Days — ежегодный международный форум, посвященный вопросам информационной безопасности. Проводится компанией Positive Technologies с 2011 года. В этом году киберфестиваль пройдет с 23 по 26 мая. Чтобы получить билет, необходимо сделать благотворительный взнос в «Подари жизнь».
Больше акций
На специальной странице сайта
Новости
Афиша мая: акции и события
Событие месяца — забег Legal Run в Мещерском парке 18 мая (и дальше по городам и странам). Интересное на платформе «Друзья фонда», а также Veter fest и киберфестиваль Positive Hack Days. Будьте с нами в мае (и всегда).
Афиша апреля: акции и события
Главное событие месяца — благотворительный день «Подари жизнь» на Усачевском рынке. Кроме того, продолжаются впечатляющие акции компаний в пользу подопечных фонда, а еще мы ждем турнир по футболу!
TLS GROUP и доставка лекарств
Узнав, что у фонда «Подари жизнь» в 2022 году появились проблемы с доставкой из Германии жизненно важных препаратов, команда TLS GROUP предложила свою помощь по бесплатной доставке.