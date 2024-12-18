Акции и события в пользу «Подари жизнь»

Помогайте детям, делая покупки, заряжаясь приятными впечатлениями, выбирая подарки для друзей и даже создавая чудо-люстру вместе с другом фонда Евгением. Собрали все акции в пользу фонда в одной статье.

Невероятно много интересных предложений в феврале, просто выберите то, что вам нравится. А волшебство произойдет само собой.

«Подарок от:важных людей» на все времена и праздники

Впереди 23 февраля и 8 марта, есть возможность оригинально поздравить партнеров, сотрудников, друзей. Механика проста: любую часть праздничного бюджета переводите в фонд, а милейшая открытка с рисунком от детей, которым нужна помощь, отправится вашим визави в качестве поздравления. Красиво и со смыслом!

Благотворительная акция от бренда LEFASH

Вы покупаете себе одежду и аксессуары, а 5% от прибыли идет на помощь детям. Акция продлится почти год, вы точно успеете порадовать себя и близких. Заходите на страницу бренда на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Благотворительный концерт

Наши самые маленькие помощники, воспитанники детского сада № 185 во Владивостоке, объявили о 8-м ежегодном благотворительном концерте «Дорогою добра», который состоится 9 февраля. Приглашаются все желающие, причем не только очно: если вас, так же как и нас, впечатляет само мероприятие, поддержите сотрудников, родителей и ребят онлайн. Это можно сделать на страничке события.

Авторский тренинг по публичным выступлениям

Научиться управлять телом, голосом, мыслью, сделать свои выступления, общение, коммуникацию в два раза качественнее и продуктивнее — не это ли мечта всех, кто так или иначе связан с общением или публичными выступлениями? Тогда мы знаем, что вам делать: посетите авторский тренинг Татьяны Кары, тренера по голосу и публичным выступлениям, за пожертвование в фонд.

Создание авторской люстры

«Цветок лотоса» — потрясающая люстра для онкоотделения, которую создает Евгений, друг фонда «Подари жизнь». Поможем ему сделать это? Любой перевод на странице события ускорит процесс, более того, заходя время от времени по этому адресу, вы увидите этапы сборки люстры. «Буду выкладывать фотографии, чтобы вам было интереснее наблюдать, как кучка проволочек и горка светодиодов превращаются в медитативный арт-объект, чем-то напоминающий цветок лотоса». Первые фотографии уже выложены, это что-то совершенно потрясающее!

Секреты красоты (и молодости)

Выглядеть хорошо в любом возрасте, грамотно используя для этого современные гаджеты. Интересно? Конечно! Яна, автор курса «Идеальное лицо», приглашает всех к себе на курс открывать секреты красоты. Промокод даст вам 10%-ную скидку, а 20% от прибыли отправится в поддержку ребят, которые болеют.

Акустический квартирник

Школа вокала «Д.О.М.» приглашает всех на «Добрый квартирник» 15 февраля в 20:00. В программе акустический концерт студентов школы вокала, сбор средств в поддержку подопечных «Подари жизнь», конкурсы и розыгрыш призов. И конечно, море веселья!

Не забывайте проверять наш раздел «Помогать, покупая», чтобы видеть другие события.