Акции и события в пользу «Подари жизнь»

Проекту Legal Run в этом году исполняется 12 лет. Забеги начались в апреле и будут проходить в разных городах мира до июня. Большие старты состоятся 17 мая в Москве (в Мещерском парке) и Нижнем Новгороде, а 25 мая — в Санкт-Петербурге. Впервые в проекте участвуют Ижевск, Барнаул и Иркутск. Информацию о датах забегов вы найдете на страницах городов, там же можно зарегистрироваться на мероприятие.

Торговая сеть «Дикси» с 19 мая по 30 июня проводит акцию «Добро начинается с покупки». Любой покупатель, активировав купон и совершив покупку двух товаров по акции в одном чеке с картой «Клуб друзей Дикси», поможет подопечным «Подари жизнь». А в знак благодарности получит открытку с рисунками, которые рисовали дети.

Компания MiniCube запустила благотворительную акцию в пользу подопечных «Подари жизнь». MiniCube — это 3D-конструкторы из мини-блоков с подсветкой, фигурки любимых персонажей и супергероев для детей и взрослых. 30 рублей от продажи каждой игрушки на маркетплейсе Ozon будут перечисляться в фонд.

Международная выставка «Лаоцин: линия поколений сквозь призму китайской живописи» приглашает всех в центр современного искусства «Винзавод» с 1 по 15 июня. Посетив выставку, вы узнаете о жанрах и стилях традиционной китайской живописи, окунетесь в мир завораживающей каллиграфии, посмотрите работы китайских школьников, выполненные в китайском стиле, но изображающие русские пейзажи. На закрытии выставки 15 июня будет проведен благотворительный аукцион в пользу подопечных «Подари жизнь».