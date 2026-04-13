Билет № 110: Вероника летит домой

До 3 мая осталось совсем немного времени. Проверьте свой баланс миль в приложении «Аэрофлот Бонус» — возможно, они тоже станут счастливым билетом домой для кого-то из подопечных фонда. Как для 12-летней Вероники.

Когда лечение успешно завершилось, Вероника стала тем самым ребенком № 110, которому фонд оплатил перелет с помощью миль благотворительного проекта «Аэрофлот Бонус». Эта поездка состоялась спустя десять месяцев пребывания девочки в Центре Димы Рогачева и стала для семьи самым большим праздником.

Волонтеры в Центре не давали Веронике грустить Фото: из личного архива

Месяцы тяжелого лечения лимфомы, пересадка костного мозга и, наконец, самый долгожданный рейс Москва — Омск. Три с половиной часа, 2237 километров — и Вероника с мамой оказались дома, где их ждали папа и старший брат Илья. Именно разлуку с Ильей Вероника переносила тяжелее всего. Теперь они вместе, у Вероники новый самокат и планы на лето. У нас же с вами — новая задача: помочь другим детям с билетами на самолет.

Остается всего шесть дней, чтобы проверить свой баланс в программе «Аэрофлот Бонус»: 3 мая неиспользованные мили сгорят, но они все еще могут стать билетом для того, кто его очень ждет.

Как передать мили детям Онлайн: в личном кабинете «Аэрофлот Бонус» в разделе «Потратить мили» — «Мили милосердия» выберите фонд «Подари жизнь». Мили поступят на счет фонда мгновенно. Офлайн: через письменное заявление в офисах продаж «Аэрофлота». Минимальный перевод — 100 миль (при условии, что на счете у вас не менее 3000 миль). Участвовать в программе можно с 12 лет.