Ребенок № 110

Им станет тот подопечный фонда из дальнего региона, которому прямо сейчас важно попасть на лечение в Москву. И билет для него можете оплатить именно вы — своими милями «Аэрофлот Бонус», которые рискуют сгореть уже 3 мая.
За первые три месяца этого года перелеты за мили программы «Аэрофлот Бонус» были обеспечены для 109 детей. Это 320 билетов и более 4 миллионов миль. Так на очередную проверку в Москву прилетала и Арина.
Мы рассказывали о ней три года назад. Тогда у девочки в самом разгаре была борьба с острым лимфобластным лейкозом: поддерживающая терапия, бесконечные процедуры и обязательные перелеты в Москву. В те непростые дни Арину спасали любовь к миру Гарри Поттера и билеты, оформленные за мили участников программы «Аэрофлот Бонус».
Фото: из личного архива
У Арины осталась любовь к Гарри Поттеру. И в целом к книгам. Сейчас она учится в четвертом классе и серьезно занимается теннисом. О болезни семья вспоминает, только когда приходит время планировать дорогу из Ставрополя в столицу. А это нужно делать дважды в год. И с билетами все так же помогают ваши бонусные мили.
Почему это важно сейчас?
Для таких детей, как Арина, мили — это мост к выздоровлению.
3 мая 2026 года у многих участников программы «Аэрофлот Бонус» сгорят мили, накопленные за последние два года без полетов. Если вы не планируете использовать их сами, не дайте им исчезнуть — они могут стать чьим-то спасением.
Мили помогают не только семьям, но и врачам, экстренно летящим в отдаленные больницы на срочные консультации к детям, которым нельзя покидать отделение.
Проверьте свой баланс сегодня. Возможно, именно ваши «лишние» мили помогут 110-му ребенку вовремя попасть на лечение. Или вернуться домой из больницы.
Как совершить магию вне Хогвартса? То есть как передать мили детям?
Онлайн: в личном кабинете «Аэрофлот Бонус» в разделе «Потратить мили» — «Мили милосердия» выберите фонд «Подари жизнь». Мили поступят на счет фонда мгновенно.
Офлайн: через письменное заявление в офисах продаж «Аэрофлота».
Минимальный перевод — 100 миль (при условии, что на счете у вас не менее 3000 миль). Участвовать в программе можно с 12 лет.
Проверьте свой баланс сегодня. Возможно, именно ваши «лишние» мили помогут 110-му ребенку вовремя попасть на лечение.
Узнать больше
на странице программы «Аэрофлот Бонус»
Новости
Ребенок № 110
Им станет тот подопечный фонда из дальнего региона, которому прямо сейчас важно попасть на лечение в Москву. И билет для него можете оплатить именно вы — своими милями «Аэрофлот Бонус», которые рискуют сгореть уже 3 мая.
