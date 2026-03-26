7 апреля — День прозрачной благотворительности. Сегодня это уже не просто профессиональная дата, а важный маркер того, как меняется сектор. Об этом новая колонка директора фонда Екатерины Шерговой на сайте «РБК Компании».
Сегодня прозрачность — это не формальное требование и не часть отчетности, а один из ключевых факторов, влияющих на устойчивость работы НКО. В условиях экономической осторожности и конкуренции за внимание именно открытость определяет, будет ли человек помогать регулярно, вернется ли партнер с новым проектом и насколько устойчиво организация сможет планировать свою работу.
Быть прозрачным сегодня
Сегодня это про системную и регулярную коммуникацию — понятную, живую и адресную. Некоммерческие организации в этом смысле все чаще работают в нескольких направлениях:
говорят не только о результатах, но и о процессах: как принимаются решения, как рождаются проекты, как распределяются средства;
рассказывают о работе команд (медицинских, фандрайзинговых, волонтерских и других), чтобы показать, что за проектами стоит реальная ежедневная работа и как именно строится помощь;
делятся историями подопечных и их семей, сохраняя уважительный тон, без давления на эмоции;
выбирают индивидуальный подход при выстраивании диалога с разными аудиториями: благотворителями, партнерами, волонтерами, медийными персонами, профессиональным сообществом.
И отдельно усиливается запрос на честность. Это означает, что фонды должны быть готовы говорить не только об успехах и победах, но и о сложностях: задержках, изменениях планов, ограничениях, сбоях. Такой подход требует большей искренности и внутренней зрелости, но в долгосрочной перспективе именно он формирует доверие.
Полную версию
читайте на странице «Подари жизнь» на сайте «РБК Компании»
Новости
Прозрачность — новая валюта доверия
