«Я с тех пор титановая женщина — и по-прежнему с детьми»

Восемь лет назад Галина Иванова стала волонтером фонда «Подари жизнь» в Московском областном онкодиспансере. О том, каково это, она рассказала изданию «Горящая изба».

Когда меня спрашивают, как я все успеваю, отвечаю, что у всех в сутках 24 часа, а у меня — 36. Бог бонусом дает. Энергии у меня столько от мамы. Она всю жизнь проработала грузчиком в воинской части, ящики со снарядами в штабеля укладывала.

Галина Иванова, для своих — просто Галюня (Галиночка Алексеевна)

А главным примером поддержки и помощи ближним для меня стал муж Александр. Он был меценатом, все для людей. Помогал больницам, снабжал их постельным бельем, халатами, полотенцами. Никогда никому в помощи не отказывал, всем доверял. Он помогал другим от чистого сердца, не задумываясь о накоплениях и будущем — для него важнее было быть полезным здесь и сейчас. И я такая же. Мужа не стало, когда ему было 38 лет. Мы с 13-летней дочкой Настей остались одни, с двумя сотнями рублей в кошельке. Меня тогда спасала работа: я была художником-оформителем на суконной фабрике в Балашихе, проводила занятия для ребят. Часто делала подарки коллегам и их детям, рисовала красивые поздравления на праздники. Но благотворительностью до знакомства с Московским областным онкодиспансером и фондом «Подари жизнь» не занималась.

Галина с мужем Александром и дочерью Настей

«Сразу почувствовала себя на своем месте» Жизнь шла своим чередом: я вела мероприятия и пела в церковном хоре, много рисовала и ездила на пленэры, часто бывала у дочери и внуков в Москве. И снова вернулась в онкодиспансер уже в 2018 году. Постоянный волонтер больницы Аля Михина, с которой мы были давно знакомы, спросила: «Галюсь, а ты не хочешь прийти к нам волонтером в стационар от фонда “Подари жизнь”?» Фонд к тому моменту был хорошо известен не только в профессиональной среде, а сегодня уже почти 20 лет помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Я как-то сразу согласилась — и с первого же дня почувствовала себя на своем месте. Поначалу, может, и была какая-то неуверенность, но я быстро втянулась и вот уже восемь лет не могу представить себе жизнь без фонда и без этих детей. «Мой главный образ — свинка Пеппа» Восемь лет волонтерства — это целая жизнь. Больница стала мне вторым домом — в самом лучшем из возможных смыслов. У меня здесь есть свой шкафчик, но, прежде чем до него доберешься, нужно со всеми обняться: с охранником и гардеробщицей, с другими волонтерами и больничными координаторами, Жанной Ткачевой и Юлей Деминой. Мы тут все как родные.

Чем я здесь только не занимаюсь: провожу групповые и индивидуальные творческие мастер-классы, помогаю организовывать праздники. У меня дома много реквизита и целая костюмерная. И русские народные наряды, и индийские, и восточные, и цыганские. И все шила сама. Но мой главный образ на детских праздниках — розовый костюм свинки Пеппы. Чего только за эти годы не успело случиться. В ковидные времена лежала дома с 50-процентным поражением легких, пять лет назад ездила на пленэр в Калининград и сломала шейку бедра. Врач поставил мне протез, керамику с титаном. Так что я с тех пор титановая женщина. Что бы ни произошло, восстанавливаюсь и возвращаюсь к детям. Я всех их люблю, и они меня тоже.

«Остаюсь рядом, пока нужна» Иногда дети уходят. И все-таки, как бы тяжело ни было их отпускать, я ни разу не думала о том, чтобы бросить волонтерство. Наоборот, все больше и больше хочется делиться любовью, отвлекать детей от тяжелых мыслей, поддерживать на непростом пути к выздоровлению. Я выбираю оставаться рядом, пока им нужна. Несколько лет назад у нас сложилась чудесная традиция: когда приходит время выписки, каждый ребенок получает футболку, которую врачи, волонтеры и другие ребята разрисовывают и расписывают добрыми пожеланиями. Я тоже всегда участвую в ее создании.

На героя надевают футболку, ему вручают подарки и большой надувной кубок, вешают медаль на шею. Звучат песни — это же настоящий праздник! И вот наступает самый волнительный момент: прежде чем покинуть больницу, ребенок звонит в специальный колокол, который висит на выходе из отделения. Это непередаваемо. Родители, которые обычно сдерживают эмоции, могут наконец дать волю слезам, ведь это слезы радости. Другие дети аплодируют и тепло провожают семью домой. Этот ритуал дарит надежду, что однажды такой праздник случится у каждого ребенка в отделении.

«Планирую прожить до 95 лет» 24 февраля у меня был день рождения. Дети, координаторы и волонтеры устроили мне праздник, к поздравлениям присоединились врачи и медперсонал. Юбилей получился двойной: мне исполнилось 70 лет, а координатору фонда Юле Деминой спустя несколько дней — 35.

Юлия Демина, Галина Иванова и Жанна Ткачева с футболками, которые ребята получат при выписке

Открыли мою художественную выставку, ребята подготовили для меня подарки: своими руками сделали роскошные бусы, идеально подходящие к моей рубашке с бабочками, сплели много браслетиков, нарисовали поздравительные открытки. Было так приятно! Украшения теперь надеваю, когда прихожу в больницу. Пусть дети видят, как мне ценны их подарки. Кто-то скажет, что 70 лет — это много. А я с годами становлюсь все более открытой к людям, столько сил, вдохновения и любви в себе чувствую. И мне есть куда их направить. Поддерживаю детей, ничего не ожидая взамен, а оно все равно всегда сторицей возвращается. Это вам любой волонтер скажет: мы всегда получаем гораздо больше, чем отдаем. Вот сегодня проводила мастер-класс для девочки в стационаре, она меня обняла, и сразу так хорошо стало на душе. Рядом столько чудесных людей, от которых я заряжаюсь позитивом. Планирую прожить до 95 лет — не меньше!