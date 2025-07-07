Бизнес и благотворительность: кто выигрывает?

Спойлер: все. Когда бизнес помогает, выигрывают все: дети получают шанс на выздоровление, бренд — лояльность и развитие, сотрудники — вдохновение и искреннее уважение к своей компании.

Компании, сотрудничающие с фондом «Подари жизнь», знают: благотворительность — это не только про отдавать. Это еще и про рост, доверие, репутацию. Благотворительность работает на бренд Все больше компаний делают участие в благотворительности частью своей философии и деловой стратегии. Это оценивают клиенты и сотрудники. Совместные акции с НКО усиливают доверие к бренду. Между обычным товаром и товаром, с которого часть стоимости идет на благотворительность, люди все чаще выбирают второй.

Комментирует Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»: «В мире 73% компаний используют социально ориентированный маркетинг для достижения своих целей и продвижения своих ценностей. В России CRM только набирает обороты, чаще всего инициаторами совместных акций выступают некоммерческие организации». По данным Havas Media (2023), «бренды со смыслом» получают в 9 раз больше прибыли, чем те, кто не развивает социальную ответственность. Все чаще бизнес выбирает благотворительность не ради роста продаж, но… они все равно растут. Назовем это приятным побочным эффектом.

За 18 лет фонд «Подари жизнь» привлек более 7000 юридических лиц и провел 200+ маркетинговых кампаний с бизнесом.

Кейс компании «Тамаки» В 2024 году производитель решил перечислять фонду «Подари жизнь» по 5 рублей с каждой проданной упаковки чипсов из морской капусты. Результат: к 2025 году продажи выросли на 27%. Это подтверждает и исследование Агентства Better*. ESG-товары лучше продаются на маркетплейсах: их выручка выше в среднем на 19%. Кейс компании Extyl В компании, разрабатывающей IT-проекты, нестандартно применили благотворительную механику для усиления обратной связи с клиентами. За каждый заполненный отзыв о своей работе Extyl делала перевод в Фонд Константина Хабенского. Результат: клиенты очень оценили подход. Конверсия увеличилась с 7 до 45%.

* Полностью исследование доступно здесь: https://okkam.group/researches/ustojchivoe-razvitie-cherez-prizmu-marketinga

Когда рубль — это жизнь Каждая копейка в масштабе крупной акции превращается в большую помощь: 1000 ₽ — телемедицинская консультация по результатам КТ/МРТ;

10 000 ₽ — иммунодиагностика онкологического заболевания;

100 000 ₽ — упаковка «Револейда» для ребенка с апластической анемией;

1 000 000 ₽ — два месяца работы донорского отдела фонда, а значит, ежедневное обеспечение донорской кровью всех нуждающихся в ней детей — пациентов клиник. Проект с Rondell Этот проект занимает особое место в истории нашего сотрудничества с бизнесом. С 2009 года бренд переводит в фонд процент от продаж кухонной посуды и техники. Итог за 16 лет — более 110 миллионов рублей, которые помогли более 200 детям.

Добро становится модным Но благотворительность — это не только акции, но и эффектные коллаборации с участием знаменитостей, которые способны привлечь новую аудиторию. ZARINA × «Подари жизнь» Капсульная коллекция одежды. 10% от продаж за первый месяц — в фонд. Звезды, которые поддержали кампанию, — Елена Летучая, Марк Тишман, Анастасия Талызина, Сергей Новосад, Таисия Вилкова, Лев Зулькарнаев и другие — приняли участие в съемках и поделились проектом в соцсетях.

Елена Летучая приняла участие в съемках для коллаборации ZARINA × «Подари жизнь» Фото: Ирина Полярная

Тимбилдинг со смыслом Молодые сотрудники все чаще выбирают работодателей, у которых есть не только «деньги и карьерный рост», но и социальная миссия. По данным НАФИ, 92% молодых специалистов обращают внимание на социальную ориентированность компании. Как она может проявляться? Например, в виде корпоративного волонтерства. Корпоративное волонтерство — это: благотворительные квизы и забеги;

посадка деревьев;

помощь приютам;

сбор средств и организация событий.

Сотрудники компаний помогают благоустраивать территорию будущего пансионата «Измалково» Фото: Игорь Дылдин

Субботники в «Измалково» Сотрудники компаний помогают благоустраивать территорию будущего пансионата для детей с тяжелыми заболеваниями. Этот вариант корпоративного волонтерства дает возможность компании наладить горизонтальные и вертикальные связи, а еще соединяет важнейший смысл, общую деятельность, выезд на природу, пикник и… уже выращивает новые поколения энтузиастов.В этом году, например, сотрудники ГК «Дело» приехали на субботник семьями: родители сажали цветы, дети играли в квест, который подготовил наш фонд. Бонус: налоговые вычеты До 2020 года заниматься благотворительностью можно было только после уплаты налогов, а теперь ваша компания может это делать до — и таким образом снижать налогооблагаемую базу. В 2020-м компании получили право относить к расходам свои пожертвования в некоммерческие организации, причем не только деньги, но и стоимость переданного имущества. В 2020 году: 36 компаний воспользовались этой возможностью;

на благотворительность направлено более 10 млрд ₽;

сумма налоговых преференций — 2 млрд ₽.

В будущем пансионате будут жить дети на амбулаторном этапе лечения Фото: Игорь Дылдин

Вместо вывода Благотворительность — это не расход. Это инвестиция в репутацию, команду, общество.

Поддерживая фонд, бизнес не просто делает добро. Он меняет жизни — и свою, и чужие. Хочу попробовать: что делать? Обдумайте механику акции (это может быть уже использованный ранее кейс или ваша собственная идея) и обозначьте сроки проведения. Определите периодичность внесения средств и заключите с фондом договор пожертвования. Получите от фонда логотип для создания рекламных материалов (все материалы необходимо согласовывать с представителями фонда).

Разработка благотворительной акции — всегда совместная работа, и часто во время обсуждение деталей рождается целая серия различных мероприятий. Наталья Лехман, руководитель отдела по работе с партнерами

«Социально-маркетинговые акции — один из самых эффективных способов для компаний заявить о своей социальной активности на широкую аудиторию, — говорит Наталья Лехман, руководитель отдела по работе с партнерами фонда “Подари жизнь”. — Со своей стороны мы максимально индивидуально подходим к каждому партнеру и к каждой акции в пользу подопечных фонда. Всегда обращаем внимание на направление деятельности, целевую аудиторию и смыслы, которые компания хочет донести своим клиентам. Разработка благотворительной акции — всегда совместная работа, и часто во время обсуждение деталей рождается целая серия различных мероприятий, направленных на узнаваемость бренда, поддержку лояльности клиентов и информирование их о вкладе компании в благотворительность». Фонд обязательно разместит информацию об акции на сайте в разделе «Помогать, покупая». Когда акция завершится, вы получите финансовый отчет и благодарность с описанием того, на что были потрачены полученные средства. Отчет о потраченных средствах позволит продолжить коммуникацию с клиентами или покупателями — рассказать им о том, как их участие в акции помогло детям.