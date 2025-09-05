Благотворительность — это мое!

26 ноября у «Подари жизнь» день рождения. За 19 лет рядом и вместе с нами выросло целое поколение людей, которые знают, что помогать — это нормально и очень по-человечески. И сегодня наш рассказ именно о них.

За эти годы из робкого «ребенка» с преимущественно адресными сборами мы превратились в сильный фонд, развивающий культуру системной, прозрачной, организованной благотворительности. Мы создавали экосистему помощи, в которой каждый может найти подходящий для себя формат поддержки, вместе с теми, кто верит в нас. Прошли путь от заполнения вручную квитанций в отделениях Сбербанка до создания мобильного приложения «Подари жизнь» и подключения Системы быстрых платежей. Мы постарались сделать все, чтобы благотворительность стала удобнее, проще и доступнее.

Фото: Юлия Ласкорунская

За это время изменились не только технологии, но и отношение к благотворительности. Бизнес начал активнее сотрудничать с НКО, внедрять социальные проекты и заботиться о корпоративной социальной ответственности. Выросло доверие людей к фондам, многие стали участвовать в благотворительности просто потому, что это соответствует их ценностям. Помогать все чаще становится нормой. На наших глазах выросло целое поколение людей, которые умеют это делать, — наши благотворители. Давайте знакомиться?

«Благотворительность дает силы» Ринат Ромаев. Директор по маркетингу. Немного авантюрист, чуть мечтатель, очень семейный человек. Любит своего сына, верит в силу маленьких добрых привычек, планирует прожить до 123 лет — и у него есть план, как это сделать. Помогает «Подари жизнь» уже больше десяти лет (это один из пунктов плана).

Ринат Ромаев с женой Фото: из личного архива

«Больше десяти лет назад нас с женой пригласили на ТВ-шоу “Самый лучший муж”. Мы загадали: если выиграем, половину приза отдадим на благотворительность. Мы победили и сразу перевели обещанное в “Подари жизнь”. Тогда мы знали о фонде совсем немного, но нравилось, что здесь все прозрачно и фонд всегда на связи. С того момента мы помогаем регулярно». Ринат вспоминает, как менялись механики помощи: «Вначале мы делали переводы через сайт. Потом появилось приложение, стало удобнее. Там, когда отправляешь пожертвование, раскрашиваешь кусочек детского рисунка — наш семилетний сын это обожает. Уже три года именно он нажимает кнопку отправки. Я объясняю ему: не важно, сколько ты можешь пожертвовать, — важна системность.

Благотворительность дает нам силы. Это ощущение связи с миром, будто живешь не зря. Мечтаю однажды стать волонтером. Ринат Ромаев, благотворитель фонда

Мы уверены в фонде: знаем, что помощь дойдет до детей. Чаще поддерживаем не адресно — считаем, что “Подари жизнь” лучше понимает, где помощь нужнее. И я мечтаю однажды стать волонтером — приехать на мероприятие, поработать Дедом Морозом или клоуном. За время помощи фонду наш уровень счастья в семье точно вырос. Благотворительность дает нам силы. Это ощущение связи с миром, будто живешь не зря. Когда-нибудь мы даже хотим создать свой фонд, который будет передавать пассивный доход в “Подари жизнь”. Это то, что хочется нести дальше. Меня очень вдохновляют истории детей, которые выздоравливают и становятся благотворителями или волонтерами. Ты понимаешь, что в этом есть и твой маленький вклад. Синергия усилий — это невероятно!»

«Цепочка хороших дел» Арсен Данилян. Главный инженер сельскохозяйственного предприятия. Человек тихой, почти скрытной доброты. Помогает так, чтобы никто не знал. Ценит простые вещи, а в жизни оставляет место для маленьких личных секретов, например для анонимных пожертвований в приложении фонда. «Несколько месяцев назад я расстался с девушкой. И почти в тот же момент случайно увидел приложение “Подари жизнь”. Там был сбор на девочку Ангелину, а это имя для меня важно. Я сделал перевод и почувствовал облегчение, тепло, будто камень внутри стал меньше. Понял, что хочу делать это регулярно.

Арсен Данилян Фото: из личного архива

Я всегда помогал людям, но делал это так, чтобы никто не знал. В приложении фонда можно оставаться анонимным — это меня зацепило. Интерфейс оказался простым: можно выбрать адресную помощь или поддержку фонда в целом. Я часто помогаю тем, кто прямо сейчас в списке. Если нужно выбрать, смотрю, где можно быстрее закрыть сбор. У меня пока нет своих детей, но я хочу, чтобы все дети были здоровы и имели возможность лечиться. Надеюсь продолжать помогать и фонду, и людям вокруг. У помощи ведь много форм. Если хочется помочь, не стоит откладывать. Лучше попробовать. Любое действие вызывает следующее. Ставишь одно звено — и постепенно появляется целая цепочка хороших дел. О том, что помогаю фонду, я никому не рассказываю. Это мой маленький секрет. Ну… теперь наш с вами секрет».

«Благотворительность помогла мне понять себя» Дарья Крючкова, ивент-менеджер. Умеет объединять людей вокруг добрых дел. В благотворительность пришла 11 лет назад — и поняла, что нашла себя. С тех пор организует мероприятия в поддержку детей и верит, что важны не только результаты, но и сам путь к ним.

Дарья Крючкова Фото: из личного архива

«Я пришла в благотворительность в 2014 году, когда училась в РУДН. На предмете “Лидерство” нужно было сделать проект. Университет соседствует с Центром имени Дмитрия Рогачева, и я подумала: почему бы не устроить мероприятие в поддержку детей? Так я узнала, что клинике помогает “Подари жизнь”. Мы организовали спортивный праздник, в котором участвовали 150 студентов. Собрали пожертвования и огромную “коробку храбрости”, но главное — рассказали людям о детях и фонде». Через несколько лет Дарья начала работать в компании Merck и там создала проект Merck Charity. «Мы проводили по три благотворительных мероприятия в год: спортивные активности, квизы, мастер-классы, лекции о волонтерстве. Делали “Елку желаний”, собирали игрушки для “коробки храбрости” — их сотрудники покупали вместе со своими детьми». Всего Дарья организовала около 15 фандрайзинговых мероприятий.

Family Charity Day — одно из мероприятий, которые Дарья организовывала в Merck Фото: из личного архива 1 из 5

«Когда я пришла в “Подари жизнь”, еще были СМС-пожертвования с коротким кодом. Сейчас есть платформа “Друзья фонда”, где можно создать страницу мероприятия и отправить всем QR-код. Технологии меняются постоянно, но смысл остается. Самое приятное для меня — привлечь внимание, зарядить людей ощущением, что они тоже могут помочь. Игрушка, QR-код, участие — все это складывается в настоящую помощь детям. Благотворительность помогла мне лучше понять себя: благодаря ей я нашла свое дело, реализовалась в профессии. И я понимаю, что благотворительность — это мое. Проходят годы, меняются компании, а она остается. Значит, это любовь».

Благотворительность — это мое. Проходят годы, меняются компании, а она остается. Значит, это любовь. Дарья Крючкова, благотворитель фонда