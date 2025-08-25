«Подари жизнь» в топ-10

С радостью и гордостью за свою работу делимся новостью: фонд «Подари жизнь» вошел в топ-10 крупнейших благотворительных организаций — 2024.
17 ноября 2025 года благотворительный фонд «Социальный навигатор» огласил официальные результаты 5-го, юбилейного рэнкинга благотворительных организаций РФ. Рейтингование НКО проходило по четырем критериям: это открытость, социальная отчетность, финансы, управление и риски.
«Подари жизнь» получил максимальный показатель рэнкинга — четыре звезды. А еще (в пятый раз!) вошел в топ-10 благотворительных организаций страны. Это говорит о нашей открытости в социальных сетях и медиапространстве, о публичной отчетности и финансовой прозрачности. О том, что нам можно доверять. Спасибо за высокую оценку нашей работы!
Мы в принципе должны быть заинтересованы только в одном — чтобы о фонде было максимально подробно и точно написано в открытых источниках.Екатерина Шергова,директор фонда «Подари жизнь»
«Мы очень ценим рэнкинг прежде всего потому, что его составители сами аккумулируют информацию, нам не нужно делать дополнительную работу или специальные отчеты, — отметила Екатерина Шергова, директор фонда “Подари жизнь”. — Мы в принципе должны быть заинтересованы только в одном — чтобы о фонде было максимально подробно и точно написано в открытых источниках».
На сегодняшний день на платформе представлены 11 024 благотворительные организации, из них 885 получили рейтинговые звезды и только 130 — четыре звезды.
