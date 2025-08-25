«Подари жизнь» в топ-10

С радостью и гордостью за свою работу делимся новостью: фонд «Подари жизнь» вошел в топ-10 крупнейших благотворительных организаций — 2024.

«Подари жизнь» получил максимальный показатель рэнкинга — четыре звезды . А еще (в пятый раз!) вошел в топ-10 благотворительных организаций страны. Это говорит о нашей открытости в социальных сетях и медиапространстве, о публичной отчетности и финансовой прозрачности. О том, что нам можно доверять. Спасибо за высокую оценку нашей работы!

«Мы очень ценим рэнкинг прежде всего потому, что его составители сами аккумулируют информацию, нам не нужно делать дополнительную работу или специальные отчеты, — отметила Екатерина Шергова, директор фонда “Подари жизнь”. — Мы в принципе должны быть заинтересованы только в одном — чтобы о фонде было максимально подробно и точно написано в открытых источниках».

На сегодняшний день на платформе представлены 11 024 благотворительные организации, из них 885 получили рейтинговые звезды и только 130 — четыре звезды.