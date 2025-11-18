Новая форма отчетности для НКО: что меняется и что это значит

Изменения в требованиях отчетности — один из ключевых индикаторов того, как выстраиваются отношения государства и некоммерческого сектора. Для НКО новая форма отчетности — изменение привычной логики работы.
Новая форма объединяет сразу два отчета — для Росстата и для Минюста. Планировалось, что это уменьшит административную нагрузку. И хотя отчетов действительно стало меньше, объем подаваемых данных для некоторых организаций заметно увеличился.
Новые правила затрагивают все НКО — от крупнейших благотворительных фондов до небольших региональных организаций. Для сектора это не просто техническое обновление, а шаг к большей унификации и прозрачности.
Что меняется технически
🚩Цифровизация и единый контур отчетности
Отчетность полностью переходит в личный кабинет НКО на портале Минюста РФ (https://nco.minjust.gov.ru). Данные заполняются в электронной форме, а структура отчета формируется автоматически — в зависимости от типа организации, уставных целей и особенностей деятельности.
По сути, Минюст переходит от разрозненных форм и форматов к единой цифровой модели взаимодействия с НКО.
Базовые разделы отчета остаются знакомыми большинству организаций:
общие сведения;
организация деятельности (статусы, учредители, органы управления и их персональный состав, сведения о работниках, лицах, привлеченных по договорам ГПХ, и волонтерах);
деятельность в отчетном периоде;
сведения об имуществе, цифровых финансовых активах и обязательствах;
сведения о программах и мероприятиях;
поступление и использование средств.
При этом форма стала более детализированной. Например, теперь для всех категорий работников требуется указывать среднемесячный размер оплаты труда.
Как новый формат скажется на крупных и средних НКО
🚩 Снижение технических рисков и поэтапная подача данных
Для крупных и средних организаций, где финансовый и кадровый учет выстроен системно, новая форма отчетности, скорее, упорядочивает уже существующие процессы. В таких НКО данные, как правило, собираются автоматически: учет ведется ежемесячно, а годовой отчет — это свод уже готовой информации.
Комментируя изменения, Екатерина Шергова, директор благотворительного фонда «Подари жизнь», отмечает: «Важно, чтобы любые изменения помогали нам работать прозрачнее, но при этом не отнимали у организации главное — время и ресурсы, которые идут на помощь благополучателям. Речь идет о внутренних процессах, которые не влияют на объем административных расходов. Для благотворителей эти изменения пройдут незаметно».
Сама система заполнения отчета выстроена достаточно удобно: данные можно вносить поэтапно, сохранять промежуточные версии, пользоваться встроенными подсказками. Форма не позволяет отправить отчет с техническими ошибками — это снижает риск неточностей и экономит время.
Что важно учесть небольшим НКО
🚩 Детализация
Для небольших организаций изменения могут оказаться более чувствительными. Ранее такие НКО при соблюдении ряда условий сдавали в Минюст упрощенное подтверждение продолжения деятельности — в свободной форме.
Упрощенная отчетность применялась, если одновременно выполнялись три условия:
учредители не являлись иностранными гражданами или организациями;
в течение года НКО не получала средства из иностранных источников;
общий объем поступлений за год не превышал 3 миллионов рублей.
Теперь для небольших НКО действует та же форма отчетности, что и для организаций с более крупным бюджетом. То есть больше данных и выше требования к их детализации.
Если в крупных фондах учет автоматизирован, то в небольших НКО он нередко ведется вручную силами одного-двух сотрудников. В этом случае переход на новую форму может потребовать дополнительного времени и нагрузки, прежде всего на этапе подготовки и структурирования данных.
Важно, чтобы при переходе на новую форму у небольших НКО было достаточно времени на адаптацию и выстраивание процессов.
Новая отчетность как рабочий инструмент
🚩 Структурированность
«В целом новый формат отчетности в Минюст нельзя назвать неожиданным для сектора, — считает Екатерина Шергова. — По сути, в одной электронной форме собраны сведения, которые НКО и раньше предоставляли государству, просто ранее это делалось в разных документах и иногда на бумаге».
Для организаций с выстроенным документооборотом и финансовым учетом единая электронная форма становится рабочим инструментом: она упрощает взаимодействие с государством и снижает количество технических ошибок.
Уже установлен срок сдачи отчета за 2025 год — не позднее 15 апреля 2026 года.
«Представителям сектора важно обратить внимание, что отчет потребует значительно больше информации, чем предыдущие, и действует на все без исключения НКО (не считая государственных). Поэтому начать работу по подготовке стоит как можно раньше, — советует Константин Воробьев, юрист и автор телеграм-канала “Юридический минимум НКО”. — Заполнение отчета потребует вовлечения юриста, бухгалтера и кадровика. Срока для проверки нет. Срок для доработки отчета, если к нему будут замечания (или направление возражений), — три рабочих дня».
В долгосрочной перспективе обновленная отчетность делает работу НКО более структурированной, понятной и прозрачной как для государства, так и для самого сектора.
