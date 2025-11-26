«Девочки, которой вы когда-то помогли — подарили жизнь, о которой я мечтала!» Чудесное новогоднее видеопоздравление от Саши Зубовой. Смотрим и встречаем 2026 год. Ура и спасибо всем!
«Скоро Новый год, и я хочу поздравить вас с этим чудесным праздником. Пусть у вас будет много смеха и радости. Всего самого-самого хорошего. Желаю здоровья, счастья, чтобы все ваши мечты сбывались».
С Новом годом, дорогие благотворители!
Видео: Евгения Ванеева
Вы, конечно, помните Сашу. Художница и большая выдумщица. А с недавних пор — скрипачка. Саша только-только научилась играть и сразу же пришла с концертом в Московский онкодиспансер, туда, где когда-то лечилась сама. Играла на скрипке, читала стихотворения, а еще общалась с детьми и рассказывала им о своем пути к выздоровлению. Сегодня Саша поздравляет вас и нас с Новым годом, а мы желаем ей всего самого распрекрасного. И вам. С Новым годом!
«С любовью, от Саши»
Новая форма отчетности для НКО: что меняется и что это значит
Изменения в требованиях отчетности — один из ключевых индикаторов того, как выстраиваются отношения государства и некоммерческого сектора. Для НКО новая форма отчетности не просто техническое обновление, а изменение привычной логики работы. Разбираем, как устроен новый формат и на что стоит обратить внимание.
Благотворительность — это мое!
26 ноября у «Подари жизнь» день рождения. За 19 лет рядом и вместе с нами выросло целое поколение людей, которые знают, что помогать — это нормально и очень по-человечески. И сегодня наш рассказ именно о них.