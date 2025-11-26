Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

«С любовью, от Саши»

30 декабря 2025Важное
«Девочки, которой вы когда-то помогли — подарили жизнь, о которой я мечтала!» Чудесное новогоднее видеопоздравление от Саши Зубовой. Смотрим и встречаем 2026 год. Ура и спасибо всем!

«Скоро Новый год, и я хочу поздравить вас с этим чудесным праздником. Пусть у вас будет много смеха и радости. Всего самого-самого хорошего. Желаю здоровья, счастья, чтобы все ваши мечты сбывались».

С Новом годом, дорогие благотворители!

Видео: Евгения Ванеева

Вы, конечно, помните Сашу. Художница и большая выдумщица. А с недавних пор — скрипачка. Саша только-только научилась играть и сразу же пришла с концертом в Московский онкодиспансер, туда, где когда-то лечилась сама. Играла на скрипке, читала стихотворения, а еще общалась с детьми и рассказывала им о своем пути к выздоровлению. Сегодня Саша поздравляет вас и нас с Новым годом, а мы желаем ей всего самого распрекрасного. И вам. С Новым годом!

