«Я знала: дочь победит “жабу”»

Необычный концерт состоялся в Московском онкодиспансере: перед детьми и их родителями выступила десятилетняя Саша Зубова, в прошлом сама пациентка этой больницы.

Саша играла на скрипке и читала стихотворения. А еще общалась с детьми и рассказывала им о своем пути к выздоровлению, который был долог и тернист, но благополучно закончился. От Кристины, мамы Саши, мы в фонде получили огромное письмо, где она рассказывает, как им удалось победить «жабу». Так в семье стали называть болезнь — эмбриональную рабдомиосаркому. После выписки из больницы Саша еще пять лет ездила на контрольные обследования. И после последнего буквально расцвела. Стала более уверенной в себе, загорелась новыми мечтами. Музыкальная школа, друзья, школа — жизнь заиграла новыми, яркими красками.

Саша пришла в больницу к детям, как когда-то волонтеры приходили к ней Видео: Евгения Ванеева

«Болезнь навсегда останется частью нашей истории, но она не сломила нас, а сделала сильнее и научила ценить каждый миг. Сашин концерт в больнице стал настоящим праздником. Дети слушали, затаив дыхание, а в глазах родителей читалась надежда. После выступления к Саше подходили дети, делились своими переживаниями и спрашивали, как ей удалось победить. Саша обнимала их и шептала: “Верьте в чудо, оно обязательно случится”». Саша и Кристина благодарят всех, кто был рядом во время лечения: врачей, которые сделали победу возможной, больничных координаторов фонда за то, что помогали отвлекаться от болезни, волонтеров и артистов, которые приходили к детям поддержать и поздравить с праздниками. И, конечно, благотворителей фонда, без которых все было бы совсем по-другому. А еще нам кажется важным поделиться с вами фрагментами письма, которое мы получили.

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«История моей Саши началась в июле 2019 года, на тот момент дочери было всего четыре года. Мы оказались с ней в Московском онкодиспансере в городе Балашиха. Протокол лечения длился шесть месяцев, Саша получили целый букет терапии: “химию”, лучевую, операцию. Нашими спасителями от тоски, грусти и тревоги стали Юля и Жанна, больничные координаторы фонда “Подари жизнь”. Помню, как сейчас, первый день в палате: к нам постучалась хрупкая и нежная Юля с целой охапкой развлечений — игр, раскрасок, книг. Я растерялась, не сразу поняла, можно ли все это брать, сколько это все стоит... Саше нравилось все, как у каждого ребенка, глаза у нее разбегались. Я от нее только и слышала: “Это все мне?!” Она была счастлива от таких подарков. А каково было мое удивление, когда я узнала, что все это покупают больным детям благотворители фонда! А потом Саша шла в процедурный кабинет на замену или промывку катетера, и ее встречала медсестра Лиля, после процедуры за храбрость Саша получала каждый раз подарок. Ведь в кабинете стоит волшебная “Коробка храбрости”.

А как было здорово, когда к нам приезжали артисты, устраивали мастер-классы для детей и их родителей, как это было нам необходимо, скрашивало больничные дни. Это можно сравнить с глотком свежего воздуха. Особенно когда понимаешь, сколько добрых и отзывчивых людей на белом свете, которым небезразлична беда чужого человека. Какие красивые концерты были на Новый год: артисты, шоу мыльных пузырей, клоуны, Дед Мороз и Снегурочка, много-много подарков. Восторг, эмоции и радость! Аплодировали им все: и взрослые, и дети. Правду говорят, что в трудные моменты жизни очень важно, когда рядом есть человек, который тебя поддержит, поможет. А мы попали в огромную моодную семью. Туда, где дарят тепло, заботу и любовь, где в тебя верят и всегда поддержат. И мы стали ее частью.

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То время Саша вспоминает так: “Мама, мы победили “жабу”! Благодаря врачам и всем, кто был рядом и помогал, я победила. Я герой!” Символом спасения для Саши стала радуга, она ее рисовала всегда и везде. Когда мы услышали заветную фразу: “У вас все чисто! Вы в ремиссии!” — слезы радости, и как будто выросли крылья. Я очень горжусь Сашей, как мы прошли этот путь вместе. Как одно целое. Такое забыть невозможно, это колоссальный урок жизни, который показал, что нет ничего невозможного. Что все можно преодолеть. После лечения в течение пяти лет мы ездили в МООД на контрольные обследования. Тяжелее всего давалась МРТ, лежать целый час не шевелясь. Потом мы даже дома тренировались лежать смирно. А потом у Саши появилась мечта — дать концерт в больнице для детей. Сыграть на скрипке, хотя она играла всего пять месяцев. Но она очень хотела поделиться своими первыми успехами. А главное — поддержать детей, таких же, как она, которым сейчас нужна поддержка. Саша усердно готовилась, а сколько было волнений. Руки потели! Но она сказала: “Мама, будь только рядом!” Мы продолжаем поддерживать фонд "Подари жизнь" и МООД. Участвуем в благотворительных акциях, рассказываем свою историю, чтобы вдохновить других. Саша растет доброй, отзывчивой и талантливой девочкой. Она мечтает стать скрипачкой, чтобы исцелять людей своей музыкой. Ее путь — это пример мужества, оптимизма и любви к жизни. И мы верим, что у нее все получится. Ведь Саша — настоящий герой, победивший “жабу” и несущий свет другим».