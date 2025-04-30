24-летняя Анастасия, бывшая подопечная фонда, девять лет назад победившая лимфому, вернулась в Центр Димы Рогачева, чтобы всю себя посвятить детям, который борются за жизнь, как когда-то боролась она.
«Тернистый путь, который я прошла тогда, привел меня к самой жизни», — говорит Настя, и ей точно можно верить. Сейчас она онкопсихолог и педагог госпитальной школы «УчимЗнаем», волонтер «Подари жизнь», мама и жена. Делимся с вами видео, которое Настя прислала нам из дома, радуемся успехам и тому, как все складывается в жизни детей, которым когда-то помогал фонд, помогали вы и мы.
Анастасия считает, что ее история началась в Центре имени Дмитрия Рогачева
Автор: Евгения Ванеева
«Да, во время болезни могут посещать ужасные мысли, что это конец бытия, что ты никогда не полюбишь, не ощутишь этого чувства, что у тебя никогда не будет семьи, дела всей жизни. Но сейчас я могу уверенно сказать, что тот тернистый путь, который я прошла, привел меня к самой жизни.
Хочу все свое время посвятить ребятам, которые лечатся от тяжелых заболеваний, считаю важным поддерживать как детей, так и их родителей. А еще хочу сказать всем, кто смотрит это видео: все, что происходит с нами, даже плохое, — это и есть задумка и смысл нашей жизни».
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«Иногда это становится началом чего-то великого»
24-летняя Анастасия, бывшая подопечная фонда, девять лет назад победившая лимфому, вернулась в Центр Димы Рогачева, чтобы всю себя посвятить детям, который борются за жизнь, как когда-то боролась она.
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