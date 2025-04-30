«Иногда это становится началом чего-то великого»

24-летняя Анастасия, бывшая подопечная фонда, девять лет назад победившая лимфому, вернулась в Центр Димы Рогачева, чтобы всю себя посвятить детям, который борются за жизнь, как когда-то боролась она.

«Тернистый путь, который я прошла тогда, привел меня к самой жизни», — говорит Настя, и ей точно можно верить. Сейчас она онкопсихолог и педагог госпитальной школы «УчимЗнаем», волонтер «Подари жизнь», мама и жена. Делимся с вами видео, которое Настя прислала нам из дома, радуемся успехам и тому, как все складывается в жизни детей, которым когда-то помогал фонд, помогали вы и мы.

«Да, во время болезни могут посещать ужасные мысли, что это конец бытия, что ты никогда не полюбишь, не ощутишь этого чувства, что у тебя никогда не будет семьи, дела всей жизни. Но сейчас я могу уверенно сказать, что тот тернистый путь, который я прошла, привел меня к самой жизни.

Хочу все свое время посвятить ребятам, которые лечатся от тяжелых заболеваний, считаю важным поддерживать как детей, так и их родителей. А еще хочу сказать всем, кто смотрит это видео: все, что происходит с нами, даже плохое, — это и есть задумка и смысл нашей жизни».