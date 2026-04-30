«Однажды лечение закончится»

«И вы будете наслаждаться жизнью по-настоящему, потому что станете ею дорожить», — Денис Конов, бывший подопечный «Подари жизнь», пожелал всем, кто сейчас проходит лечение в больнице, не сдаваться и верить.

«В 2024 году я узнал о своем диагнозе — лимфому Беркитта. И спустя год лечения я наконец-то вышел в ремиссию. Получается, что в больницу я попал в девятом классе, а это значит, что нужно было сдавать экзамены. Мне сильно повезло, что в Центре имени Димы Рогачева есть прекрасная школа “УчимЗнаем”, где я продолжил учиться, потом сдал экзамены и получил аттестат.

А потом пришел в эту школу уже как сотрудник и теперь обучаю детей игре на гитаре.

В свободное от подготовки к экзаменам или от работы время я занимаюсь музыкой, играю в футбол и просто люблю общаться со своими близкими, которые, несмотря на все прошлые трудности, все равно остались со мной.

Я хочу пожелать детям и родителям, которые сейчас проходят этот непростой путь, верить, что рано или поздно все обязательно закончится и вы будете жить… даже не так, как прежде. Вы будете наслаждаться этой жизнью по-настоящему, потому что будете ею дорожить.

Сейчас у меня все хорошо. Я хочу сказать огромное спасибо за оказанную поддержку “Подари жизнь” и всем людям, которые помогают фонду».