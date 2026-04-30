«И вы будете наслаждаться жизнью по-настоящему, потому что станете ею дорожить», — Денис Конов, бывший подопечный «Подари жизнь», пожелал всем, кто сейчас проходит лечение в больнице, не сдаваться и верить.
«В 2024 году я узнал о своем диагнозе — лимфому Беркитта. И спустя год лечения я наконец-то вышел в ремиссию. Получается, что в больницу я попал в девятом классе, а это значит, что нужно было сдавать экзамены. Мне сильно повезло, что в Центре имени Димы Рогачева есть прекрасная школа “УчимЗнаем”, где я продолжил учиться, потом сдал экзамены и получил аттестат.
Денис Конов преподает игру на гитаре в больничной школе «УчимЗнаем»
Видео: Евгения Ванеева
А потом пришел в эту школу уже как сотрудник и теперь обучаю детей игре на гитаре.
В свободное от подготовки к экзаменам или от работы время я занимаюсь музыкой, играю в футбол и просто люблю общаться со своими близкими, которые, несмотря на все прошлые трудности, все равно остались со мной.
Я хочу пожелать детям и родителям, которые сейчас проходят этот непростой путь, верить, что рано или поздно все обязательно закончится и вы будете жить… даже не так, как прежде. Вы будете наслаждаться этой жизнью по-настоящему, потому что будете ею дорожить.
Сейчас у меня все хорошо. Я хочу сказать огромное спасибо за оказанную поддержку “Подари жизнь” и всем людям, которые помогают фонду».
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«Однажды лечение закончится»
«И вы будете наслаждаться жизнью по-настоящему, потому что станете ею дорожить», — Денис Конов, бывший подопечный «Подари жизнь», пожелал всем, кто сейчас проходит лечение в больнице, не сдаваться и верить.
«Верьте в себя!»
Говорит Ксюша всем, кто сейчас лечится. Эти слова не раз поддерживали девочку на пути к выздоровлению. Сейчас же у Ксюши все в порядке: она шлет всем привет и благодарности. А мы с радостью делимся ими с вами.
Варя хочет танцевать
И танцует, и ходит готовиться к школе, и на актерское, и на каток… «Хочу, чтобы завтра все дети прошли процедуры, а послезавтра вылечились и поехали домой», — говорит Варя в видео, которое они с мамой прислали из дома.