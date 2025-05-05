Все трудности — временные

Уверена Кристина Эбергардт , бывшая подопечная «Подари жизнь». А мы уверены в том, что она знает, о чем говорит. Недавно мы получили от нее видеопривет из дома и очень-очень этому рады.

Меня зовут Кристина, мне 18 лет, я из города Омска. Хочу поделиться с вами своей историей. В 2022 году я заболела, мне поставили диагноз «идиопатическая апластическая анемия». Я лечилась в Центре Дмитрия Рогачева, пролежала там больше полугода. За это время было много всего — и веселого, и грустного. Но вот спустя три года я сижу перед вами и рассказываю свою историю.

У меня есть любимая собака, в ближайшее время планирую научиться наращивать ресницы, буду работать в сфере бьюти. Еще я учусь на третьем курсе на делопроизводителя.

Хочу сказать всем родителям и детям, которые сейчас болеют, которым страшно и грустно: ребята, никогда не отчаивайтесь. Трудности, которые сейчас, временные. Правда, вот от себя говорю. Я помню, как переживала, очень грустила по поводу того, что мои ровесники гуляют, общаются, проводят время вместе, а я сижу под капельницами в больнице. Верьте только в лучшее.

Хочу поблагодарить фонд «Подари жизнь», который помогал мне, собирал деньги на дорогостоящие лекарства. Также хочу поблагодарить медсестер и врачей, которые были со мной во время лечения. Они поддерживали меня, они лечили меня. Всего вам самого наилучшего. А вам, ребята, здоровья, это самое главное!