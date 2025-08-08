«Теперь и я подарила жизнь этому миру»

«Моей ремиссии уже девять лет»: Алина Меньшикова (теперь Ерохина), подопечная «Подари жизнь», рассказывает (и показывает), как ей живется сейчас, через десять лет после того, как она столкнулась с диагнозом «остеосаркома».

Сейчас Алине 27 лет. Она начала лечение от остеогенной саркомы большой берцовой кости в декабре 2015 года, а в сентябре 2016-го вышла в ремиссию. После лечения отучилась в медколледже на зубного техника, два года назад вышла замуж и родила дочку Маргариту.

«Хотела сказать, что любая помощь — это прямой путь к выздоровлению ребенка и огромный вклад в его победу над болезнью. Когда-то благотворители сохранили и подарили жизнь мне, а теперь я смогла подарить новую жизнь этому миру».