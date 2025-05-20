Это Даша делится событиями минувшего лета — первого после выздоровления! Завершаем месяц осведомленности о раке крови историей победы Даши над лейкозом.

Даша Пристенко заболела весной 2023-го, когда ей было 14 лет. Постоянная слабость и боли в спине оказались симптомами острого лимфобластного лейкоза. Сразу начали лечение, но его осложнила тяжелая инфекция: с сепсисом девушка попала в реанимацию, где провела полтора месяца. Из-за инфекции Даша потеряла глаз, перенесла несколько операций, курсы «химии», а потом и иммунотерапии.

«Сейчас у меня все прекрасно!» Видео: Евгения Ванеева

Борьба с болезнью заняла целых полтора года. Теперь Даша шлет нам (и вам!) привет из дома — рассказывает про самое лучшее лето, любимых друзей и подростковые радости. О чем же еще рассказывать, когда тебе 17 и вся жизнь впереди?

«Сейчас у меня все прекрасно, — делится Даша. — Я поступила в колледж на факультет дизайна в своем родном городе. В колледже у меня появилось много друзей и куча забот, поэтому я даже не вспоминаю, что болела лейкозом.

Фото: из семейного архива 1 из 8

А как здорово я провела это лето! Мы с девочками занимались шопингом, ходили в бассейн, катались на аттракционах в парке. Пытались кавалеров себе найти, но так и не нашли. Наконец-то я встретила свой день рождения дома.

Еще хочу сказать большое спасибо благотворителям. Ведь благодаря вам дети не вешают нос и идут дальше».