15-я конференция «Благотворительность против рака» пройдет этой осенью в Челябинске. Главные темы —лидерство в НКО, фандрайзинг и выстраивание отношений с бизнесом. Присоединяйтесь, чтобы быть с нами.

C 10 по 12 октября 2025 года в отеле Radisson Blu (технический партнер мероприятия) соберутся представители благотворительных фондов, пациентских организаций и бизнеса, чья миссия — помогать детям и взрослым в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Второй день — практический. Эксперты поделятся успешными кейсами и советами по выстраиванию отношений с бизнесом, взаимодействию НКО для помощи онкобольным. Также в этот день гости примут участие в блиц-нетворкинге и квизе, посвященном истории благотворительности и развитию социальной сферы в России.

Первый день будет посвящен секциям и дискуссиям, во время которых приглашенные эксперты и сотрудники «Подари жизнь» поделятся своим опытом с участниками в области лидерства в НКО, фандрайзинга, права и юридической деятельности НКО.

«Фонды — это лаборатория будущего: то, что мы пробуем сегодня, завтра становится частью жизни миллионов, — комментирует Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». —Вместе со множеством НКО по всей стране мы выстраиваем экосистему помощи — взаимодействуем с бизнесом и государством, благодаря чему появляются новые способы помощи детям и взрослым, лекарства получают разрешение на ввоз, выдаются по квотам. То, что рождается порой в кулуарных обсуждениях сегодня, завтра становится новой картиной нашей жизни. Конференция “Благотворительность против рака” — та сама площадка, где мы вместе можем искать решения и делиться опытом».

«"Искорка Фонд" и "Подари жизнь" давно и эффективно взаимодействуют в поддержке детей Южного Урала, которые проходят лечение в Москве. Совместная организация конференции — наш новый опыт сотрудничества. Почетно, что 15 встреча российских лидеров пациентских организаций пройдет у нас, в Челябинске. По своему опыту знаю, что призвание и дело, которым занимаются многие НКО различных регионов России, требует невероятных усилий, объединения и, конечно же, поддержки. Надеюсь, эта юбилейная конференция станет вдохновением для наших коллег на дальнейшую деятельность», — рассказала Татьяна Сачко , директор благотворительного движения «Искорка Фонд».

Программа и условия участия: на сайте конференции «Благотворительность против рака».