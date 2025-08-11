15-я конференция «Благотворительность против рака» пройдет этой осенью в Челябинске. Главные темы —лидерство в НКО, фандрайзинг и выстраивание отношений с бизнесом. Присоединяйтесь, чтобы быть с нами.
C 10 по 12 октября 2025 года в отеле Radisson Blu (технический партнер мероприятия) соберутся представители благотворительных фондов, пациентских организаций и бизнеса, чья миссия — помогать детям и взрослым в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Организационный партнер конференции «Благотворительность против рака» в 2025 году — челябинский благотворительный фонд помощи детям «Искорка Фонд». Организаторы готовят для участников насыщенную трехдневную программу.
«Благотворительность против рака», 2024 год, Пермь
Фото: Лилия Гатауллина
Первый день будет посвящен секциям и дискуссиям, во время которых приглашенные эксперты и сотрудники «Подари жизнь» поделятся своим опытом с участниками в области лидерства в НКО, фандрайзинга, права и юридической деятельности НКО.
Второй день — практический. Эксперты поделятся успешными кейсами и советами по выстраиванию отношений с бизнесом, взаимодействию НКО для помощи онкобольным. Также в этот день гости примут участие в блиц-нетворкинге и квизе, посвященном истории благотворительности и развитию социальной сферы в России.
Третий день: участники отправятся на экскурсию по живописным местам национального парка «Танагай», расположенного в сердце темнохвойных лесов Южного Урала.
«Благотворительность против рака», 2023 год, Москва
Фото: Юлия Ласкорунская
«Фонды — это лаборатория будущего: то, что мы пробуем сегодня, завтра становится частью жизни миллионов, — комментирует Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь». —Вместе со множеством НКО по всей стране мы выстраиваем экосистему помощи — взаимодействуем с бизнесом и государством, благодаря чему появляются новые способы помощи детям и взрослым, лекарства получают разрешение на ввоз, выдаются по квотам. То, что рождается порой в кулуарных обсуждениях сегодня, завтра становится новой картиной нашей жизни. Конференция “Благотворительность против рака” — та сама площадка, где мы вместе можем искать решения и делиться опытом».
«"Искорка Фонд" и "Подари жизнь" давно и эффективно взаимодействуют в поддержке детей Южного Урала, которые проходят лечение в Москве. Совместная организация конференции — наш новый опыт сотрудничества. Почетно, что 15 встреча российских лидеров пациентских организаций пройдет у нас, в Челябинске. По своему опыту знаю, что призвание и дело, которым занимаются многие НКО различных регионов России, требует невероятных усилий, объединения и, конечно же, поддержки. Надеюсь, эта юбилейная конференция станет вдохновением для наших коллег на дальнейшую деятельность», — рассказала Татьяна Сачко , директор благотворительного движения «Искорка Фонд».
15-я конференция «Благотворительность против рака» пройдет этой осенью в Челябинске. Главные темы —лидерство в НКО, фандрайзинг и выстраивание отношений с бизнесом. Присоединяйтесь, чтобы быть с нами.
