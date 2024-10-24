Благотворительность в телефоне

Так же как и вся жизнь современного человека. Заказать продукты, созвониться с коллегами, оплатить коммуналку, оформить благотворительную подписку, — теперь для этого нужен только телефон, приложение и пара свободных минут.

Мобильное приложение «Подари жизнь» появилось в январе 2015 года. Его фонду подарил Авиасейлс — сервис для покупки дешевых авиабилетов. В 2014 году компания пришла в фонд с идеей сделать приложение (с нуля), за разработкой обратились к компании CleverPumpkin.

270 млн рублей было собрано в приложении фонда

Сначала в приложении появилась возможность делать благотворительные пожертвования, причем списывать их можно было как с номера телефона, так и с банковской карты. Также в приложении было два раздела: для доноров и волонтеров. В 2016 году добавилась лента новостей с основного сайта фонда. В 2018 сменился дизайн и подключилась возможность использовать ApplePay и GooglePay для благотворительных переводов — до этого момента такая техническая возможность в России отсутствовала. Однако в 2022 году в связи с массовым уходом компаний с российского рынка, благотворители потеряли возможности помогать в один клик. Но затем заработала система SberPay и СБП, которая тут же появилась и в приложении. Кстати, изменения, обновления, смена дизайна, исправление ошибок и прочее происходит регулярно. С этими вопросами, как и с размещением в AppStore, нам по-прежнему помогает компания CleverPumpkin.

«Мы гордимся созданным приложением. Для нашей компании проекты для «Подари жизнь» это нечто особенное: работая над ними, мы ощущаем ценность своей работы для общества. А еще мы очень признательны компании Авиасейлс за доверие. Спасибо, что привлекли нас как технологического партнера к разработке приложения», — Денис Германенко, CEO CleverPumpkin. В 2024 году глобальные изменения произошли в донорском разделе. Появился календарь донора: бумажный календарь в цифровом виде. Теперь в приложении сохраняется история донаций, рассчитывается дата следующей сдачи крови или ее компонентов (интервалы тут всегда разные). Главное, выбрав дату, больше не надо держать ее в голове, накануне донору приходит пуш-уведомление, разумеется, тоже в телефон.

Мы рады, что наша технологическая экспертиза помогает не только миллионам россиян осуществлять мечты о путешествиях, но и поддерживает подопечных фонда. Иван Козлов, директор по продукту Авиасейлс

Одна из задач фонда всегда заключалась в том, чтобы благотворительность становилась нормой жизни, вписывалась в повседневные привычки любого человека. Помогать должно быть удобно и приятно. И сейчас это стало особенно просто: нужно достать телефон и сделать пару кликов. «Мы рады продолжению сотрудничества с фондом «Подари жизнь». Наша технологическая экспертиза помогает не только миллионам россиян осуществлять мечты о путешествиях, но и поддерживает подопечных фонда, внося вклад в важные инициативы», — Иван Козлов, директор по продукту Авиасейлс. За все время существования приложения было собрано больше 270 млн рублей. За последний год приложение скачали более 18 000 раз; было проведено более 39 000 транзакций, фонд получил 130 анкет доноров и более 500 анкет волонтеров. Давайте с нами!