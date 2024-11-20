«Болезнь закалила меня»

Диане Плиевой 23 года. Она учится в университете, играет на барабанах, занимается спортом. Недавно завела собаку и совершенно счастлива. В это охотно веришь, глядя на ее фотографии… а потом слышишь ее рассказ.

Верить в этот рассказ уже совсем не хочется. Когда Диане было пятнадцать, у нее стала сильно болеть спина. Оказалось, что болезнь, неходжкинская лимфома, о которой никто и не подозревал, разрушила позвонок. Диане сделали операцию, чтобы заменить его титановой пластиной. Одновременно с этим шло лечение самой лимфомы — несколько блоков высокодозной химиотерапии. Болезнь отступила, но, как оказалось, ненадолго. Через полтора года в больницу пришлось вернуться — и уже на целых три года.

«Я знаю, что такое терять волосы, что такое сильная боль, как это, когда невозможно поесть, потому что во рту язвы, или заново учиться ходить в 15 лет. У меня было много испытаний, но они закалили меня. Я поняла, что самое главное в жизни — это здоровье — и не только твое, но и твоих близких. Мне очень помогала моя семья. Я благодарю Вселенную за то, что у меня есть близкие, друзья, они были рядом. В 17 лет я снова оказалась в больнице, даже школу оканчивала в Центре Рогачева и до сих пор вспоминаю наш выпускной — невероятный праздник, который нам организовали фонд и благотворители! А с каким пониманием и трепетом относятся в Центре Рогачева к каждому пациенту! Я очень благодарна докторам, которые меня спасли, а моя врач вообще стала мне второй мамой. Я ее очень сильно люблю и всегда вспоминаю с улыбкой и радостью. Потому что благодаря ей я жива и здорова».

«Сейчас я учусь на четвертом курсе (“таможенное дело”), увлекаюсь игрой на барабанах, учу английский, хожу на спорт. Мне нравится все, но больше всего я люблю все-таки барабаны — это дает мне успокоение и заряд положительных эмоций.

Хочу пожелать всем, кто сейчас болеет, понимать, что это временно: вы поправитесь, и все будет хорошо. Мысленно я с вами! Да, это тяжелый долгий путь, но он стоит того. Жизнь после будет намного ярче той, которая сейчас, все встанет на место.

Благотворителям я хочу пожелать здоровья. Пусть рядом всегда будут близкие люди — не только когда вам плохо, но и когда хорошо! Это очень важно. Пусть всегда будет огонь в глазах, желание жить, развиваться и чего-то достигать. Всех обнимаю!»