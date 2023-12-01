Как нетрудно догадаться — то, что помогает по жизни, в работе или после нее. Кстати, это чтение весьма полезно для всех и вы будете приятно удивлены, если решитесь на выбор, который мы уже сделали за вас.
«Никаких правил. Уникальная культура Netflix»
Рид Хастингс и Эрин Мейер
Татьяна Снесарь, заместитель директора по фандрайзингу: «Книга помогает по-другому посмотреть на рабочие процессы, по-новому выстраивать отношения в команде. Чтобы каждому сотруднику было в удовольствие выполнять задачи, развиваться и достигать результатов».
«Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно»
Алеся Казанцева
Екатерина Шергова, директор фонда: «Эту книгу можно открыть на любой странице и она 100% поднимет настроение. Во времена, когда информационное поле переполнено тревожными новостями, такие книги — жизненная необходимость».
«Так можно: не выгореть, помогая другим»
Ольга Сорина
Елена Рачкова, руководитель волонтерских и реабилитационных программ: «Пожалуй, это лучшая книга про выгорание. Здесь нет воды, много практики, глубокое знание материала и хорошо подобранные кейсы».
«Похититель теней»
Марк Леви
Катерина Колосова, больничный координатор: «Рекомендую прочитать книгу каждому, кто чувствует упадок сил и нуждается в поддержке: герой этой книги знает, как справиться с трудностями и станет примером для вас».
«Эшелон на Самарканд»
Гузель Яхина
Мария Дегтева, SMM-специалист: «Для автора эта книга во многом связана с фондом: по сюжету детям, оказавшимся в беде, приходят на помощь разные герои».
«Как пережить трудные минуты жизни»
Гермер Кристофер и Нефф Кристин
Наталья Клипинина, психолог фонда: «Рабочая тетрадь с упражнениями и примерами, которая может стать важной поддержкой для тех, кто столкнулся с тяжелой ситуацией».
Новости
Что читают сотрудники фонда
Как нетрудно догадаться — то, что помогает по жизни, в работе или после нее. Кстати, это чтение весьма полезно для всех и вы будете приятно удивлены, если решитесь на выбор, который мы уже сделали за вас.
Время добрых подарков
Мы очень хотим, чтобы дети, которые не смогут уехать из больниц домой на праздники, получили подарки на Новый год. Поможете? У нас есть все возможности сделать это легко и просто, не ломая голову и не стоя в снежных пробках.
Истории тех, кто помогает
В день рождения «Подари жизнь» издание «РБК Стиль» рассказало истории тех, кто нашел в благотворительности свой путь и помогает подопечным фонда выздоравливать.