Что читают сотрудники фонда

Как нетрудно догадаться — то, что помогает по жизни, в работе или после нее. Кстати, это чтение весьма полезно для всех и вы будете приятно удивлены, если решитесь на выбор, который мы уже сделали за вас.

Татьяна Снесарь, заместитель директора по фандрайзингу : «Книга помогает по-другому посмотреть на рабочие процессы, по-новому выстраивать отношения в команде. Чтобы каждому сотруднику было в удовольствие выполнять задачи, развиваться и достигать результатов».

«Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно»

Алеся Казанцева

Екатерина Шергова, директор фонда: «Эту книгу можно открыть на любой странице и она 100% поднимет настроение. Во времена, когда информационное поле переполнено тревожными новостями, такие книги — жизненная необходимость».

«Так можно: не выгореть, помогая другим»

Ольга Сорина

Елена Рачкова, руководитель волонтерских и реабилитационных программ: «Пожалуй, это лучшая книга про выгорание. Здесь нет воды, много практики, глубокое знание материала и хорошо подобранные кейсы».

«Похититель теней»

Марк Леви

Катерина Колосова, больничный координатор: «Рекомендую прочитать книгу каждому, кто чувствует упадок сил и нуждается в поддержке: герой этой книги знает, как справиться с трудностями и станет примером для вас».

«Эшелон на Самарканд»

Гузель Яхина

Мария Дегтева, SMM-специалист: «Для автора эта книга во многом связана с фондом: по сюжету детям, оказавшимся в беде, приходят на помощь разные герои».

«Как пережить трудные минуты жизни»

Гермер Кристофер и Нефф Кристин

Наталья Клипинина, психолог фонда: «Рабочая тетрадь с упражнениями и примерами, которая может стать важной поддержкой для тех, кто столкнулся с тяжелой ситуацией».