Есть люди, которые принимают решение о завещании имущества в пользу благотворительности. Однако на пути к этой идее могут возникать «неудобные» вопросы, ответы на которые не всегда можно найти на просторах интернета.

Продолжить жить через помощь тем, кто останется после нас. Позволить своим идеалам и ценностям жить после нашего ухода или существенно повлиять на сферу, которая нас волнует. Вы приняли решение о благотворительном завещании, а мы поговорили с Дарьей Шушкевич, руководителем практики частных клиентов в адвокатском бюро K&P.Group. И попросили ответить на самые волнующие вопросы. Дарья более 15 лет представляет интересы клиентов в семейных, наследственных и трудовых спорах, а также разрабатывает и структурирует личные и наследственные фонды.

Дарья Шушкевич, руководитель практики частных клиентов в адвокатском бюро K&P.Group (город Москва) Фото: из личного архива

Еще раз разберемся: зачем? Завещание в благотворительных целях — это возможность влиять на изменения в важной для вас сфере на годы вперед. Это выбор человека, который ставит ценности так высоко, что хочет вкладываться в их достижение еще долгое время. А еще это продуманный знак огромного доверия. Ваш дар позволит «Подари жизнь» продолжать оказывать помощь детям независимо от внешних факторов (кризисов, пандемий и прочего). И конечно, достигать главной цели: чтобы каждый ребенок с онкологическим заболеванием мог получить самую эффективную медицинскую помощь и немедицинскую поддержку. А теперь поговорим и о конкретных юридических моментах.

— Какие рекомендации вы можете дать по выбору благотворительного фонда для завещания? — С юридической точки зрения совет тут может быть только один: проверяйте, кому вы собираетесь передать свое имущество. Так, благотворительные фонды обязаны ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества, как правило, посмотреть их можно на сайте фонда. Из отчета вы узнаете, каким образом фонд расходует денежные средства, отвечает ли это вашим ценностям. Можно проверить, кто из публичных фигур представляет фонд, какие мероприятия проводил фонд в последние годы. В общем, чем более прозрачна и понятна деятельность фонда, тем лучше. — Могу ли я выбрать программу или направление, на которые будет потрачено мое наследство? — Есть разные варианты, как распорядиться своим имуществом в благотворительных целях. Вы можете сделать завещательное возложение в завещании, то есть распорядиться, чтобы наследники или исполнитель завещания за счет наследственного имущества совершили какие-то действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление общеполезной цели, например передали часть денежных средств в конкретный фонд для реализации выбранной наследодателем программы. При этом если предполагается, что такие действия нужно совершать регулярно, то урегулировать процесс передачи имущества и контроль за его использованием в завещании будет очень сложно.

В итоге всегда предстоит обращение к нотариусу, который оформит завещание, засвидетельствует его и оставит экземпляр на хранение. Дарья Шушкевич, юрист

Если речь идет не о разовой акции, то для таких дел придуманы наследственные фонды. Для этого благотворитель предусматривает в своем завещании создание такого фонда после своей смерти, прикладывая к завещанию решение об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления фондом. Как раз в условиях управления фондом можно прописать подробно имущество, которое передается фонду, порядок и цели расходования денежных средств и иного имущества. Например, фонду может быть передана коммерческая недвижимость с условием сдачи ее в аренду, чтобы средства от аренды перечислялись фондом в выбранные учредителем фонда благотворительные организации. В условиях управления можно указать конкретные организации, являющиеся бенефициарами фонда, либо критерии, по которым должен осуществляться их выбор наследственным фондом; можно установить пределы денежных средств, расходуемых фондом на цели благотворительности, ввести систему контроля за их расходованием, структурировать систему управления переданным фонду имуществом. Личный фонд (создаваемый при жизни благотворителя) и наследственный фонд сегодня прекрасные варианты для людей, которые хотят на регулярной основе и в значительном размере осуществлять финансирование деятельности благотворительных организаций.

— Есть ли ограничения по передаче определенных видов имущества в завещании? — Наследодатель может завещать все, что принадлежит ему на праве собственности на момент смерти. При этом в завещании можно распределить разное имущество между наследниками (например, завещать одному наследнику деньги, другому — квартиру, третьему — ценные бумаги), можно завещать каждому наследнику определенную часть в каждом наследуемом объекте, а можно ограничиться простым указанием на то, что наследнику переходит право на все имеющееся у наследодателя на момент смерти имущество. После открытия наследства розыск наследственного имущества будет осуществляться при содействии нотариуса.

— Как правильно оформить завещание на передачу имущества благотворительному фонду, чтобы оно имело юридическую силу? — Юридическую силу имеют только завещания, которые оформлены у нотариуса. Когда вы примете решение о составлении завещания, особенно при наличии большого числа наследников и разнообразном составе принадлежащего вам имущества, имеет смысл проконсультироваться с юристом, чтобы понимать, какие имеются варианты распоряжения имуществом, предусмотреть те или иные риски. Однако в итоге всегда предстоит обращение к нотариусу, который оформит завещание, засвидетельствует его и оставит экземпляр на хранение. Есть возможность составить так называемое закрытое завещание, то есть завещание, текст которого неизвестен нотариусу, поскольку оно передается ему в запечатанном конверте в присутствии свидетелей. Однако завещания, содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не могут быть закрытыми. В противном случае такое завещание будет считаться ничтожным.

— Каковы налоговые последствия для благотворительного фонда после получения наследства? — Благотворительный фонд вправе не включать в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль имущество, полученное в порядке наследования, при соблюдении одновременно следующих условий: целевое использование имущества, то есть имущество используется для уставных целей и (или) содержания фонда;

раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений. В случае если в дальнейшем имущество, полученное в порядке наследования, будет фондом реализовано, налогообложение такой операции осуществляется в общем порядке. При этом если стоимость имущества не была включена в налогооблагаемую базу при его получении в порядке наследования, то определение налогооблагаемой базы в случае его реализации производится без уменьшения на стоимость, по которой это имущество было получено в порядке наследования.

По закону не нужно уведомлять фонд о своем намерении или о составленном в его пользу завещании. Однако это имеет практический смысл. В завещании лучше указать максимум известных сведений о фонде. Дарья Шушкевич, юрист

— Могут ли мои близкие оспорить завещание, если я передам имущество фонду? — Действительно, бывают случаи, когда можно оспорить завещание, но это сложный и длительный процесс. Наследодателю при составлении завещания важно учитывать следующие моменты. Существует такое понятие, как обязательные наследники. Это те люди, которых нельзя лишить полностью наследства. Если у человека есть несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, то эти люди имеют право на обязательную долю в наследстве. Такая доля составляет половину того, на что они могли бы претендовать по закону в отсутствие завещания. Также всегда нужно помнить, что если часть имущества наследодателя была приобретена в браке, то, независимо от содержания завещания, из этого имущества может быть выделена супружеская доля в размере 1/2. Поэтому, как было указано выше, перед составлением завещания имеет смысл проконсультироваться с юристом, который поможет обозначить круг возможных проблем. Также оспорить завещание можно, если удается доказать, что лицо на момент составления завещания не понимало значения своих действий и не могло руководить ими вследствие каких-то не зависящих от него факторов, в первую очередь в силу психического нездоровья. Или если удается доказать, что завещание — это результат обмана или насильственных действий, которые привели к его подписанию. Однако в реальности доказать факт некоего обмана и применения насилия практически невозможно.

Для избежания подобных проблем перед составлением завещания можно обратиться к нотариусу и получить справку об отсутствии признаков психического расстройства и противопоказаний для составления завещания. Если же благотворитель находится в очень пожилом возрасте, перенес инфаркт или инсульт либо имеет заболевания, которым сопутствует прием препаратов, способных влиять на когнитивные функции, то лучше обратиться за проведением комплексной психиатрической экспертизы. В случае оспаривании завещания выводы такой экспертизы будут намного более убедительным доказательством в суде, чем простая справка от психиатра. — Можно ли изменить завещание, если мои намерения изменятся? — Да. Завещатель может отменить или изменить составленное им завещание в любой момент. Также он может составить новое завещание, при этом посредством нового завещания можно отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Даже если человек составил десять разных завещаний у десяти разных нотариусов, сведения о них заносятся нотариусами в Единую информационную систему нотариата и будут доступны нотариусу, у которого после смерти завещателя будет открыто наследственное дело. Соответственно, возможно установить последнее волеизъявление завещателя.

Завещатель может отменить или изменить составленное им завещание в любой момент. Также он может составить новое завещание. Дарья Шушкевич, юрист

— Нужно ли уведомлять благотворительный фонд о намерении оставить ему имущество? — По закону не нужно уведомлять фонд о своем намерении или о составленном в его пользу завещании. Однако это имеет практический смысл. На сегодня по закону у нотариуса нет обязанности разыскивать наследников, соответственно, наследники должны каким-то образом сами узнать о факте открытия наследства и подать заявление о вступлении в права наследования, желательно в пределах шестимесячного срока со дня смерти наследодателя. Поэтому в завещании лучше указать максимум известных сведений о фонде (его наименование, ИНН, контактные телефоны) и уведомить фонд о составлении завещания в его пользу. — Какие меры предосторожности следует принять, чтобы избежать возможных претензий со стороны других наследников? — Лица, которые не относятся к числу обязательных наследников, могут оспаривать завещание только по общим основаниям для оспаривания договоров, то есть через доказывание фактической недееспособности наследодателя или факта обмана либо насилия. Как мы ранее говорили, на эти случаи лучше подстраховаться при составлении завещания путем предоставления справок о психическом здоровье. Обойти претензии обязательных наследников намного сложнее, поскольку их права защищены законом. Если наследодатель хочет передать благотворительному фонду конкретное имущество, то важно помнить, что требования обязательного наследника удовлетворяются прежде всего из незавещанного имущества. Соответственно, одной из мер наследственного планирования является оставление незавещанной части имущества в достаточном объеме, чтобы за счет такого имущества могли быть удовлетворены претензии обязательных наследников. В этом случае они не смогут претендовать на то имущество, которое завещатель предпочел передать фонду.