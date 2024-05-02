Что наша жизнь? Игра!

Да, так и было, подтверждает Юля. И рассказывает, как компанией из пяти человек не могли решиться поиграть в игру, пока не нашелся кто-то смелый и не вскрыл коробку. А уж потом научил играть все отделение. «Вообще мы играли бы каждый вечер. Компания сложилась отличная, мне есть с чем сравнивать, я несколько месяцев провела в другом отделении, и там играть было не с кем. Мы все лежали по палатам, скрючившись, и пялились целыми днями в телефоны. Это было прямо совсем грустно. А тут к тому же у нас есть Даша».

Ребята были очень рады. Вообще-то вечерами они собираются и играют сами. Игр в отделении — целый большой шкаф. Но иногда «настолки» подолгу стоят на полках, с коробки даже не снимают защитную пленку. «Игр много, они все разные: и по механике, и по смыслам. Иногда детям сложно подступиться, они думают, что это неинтересно, хотя читают только название. Мы же рассказываем о каждой игре и показываем, насколько она может быть интересной», — продолжают рассказ Наташа и Никита.

Да, настоящая звезда отделения. «Меня зовут Пристенко Дарья Дмитриевна, мне 15 лет, я лечусь в Центре уже целый год. Мне очень нравится эта больница, я ей полностью восхищена, тут очень классные доктора, медсестры, учителя, все невероятно позитивные. Они меня вылечили своим позитивом! Хотя я и до больницы была ого-го. Игры — это всегда классно. Сейчас приехало много новых детей, мы еще не успели все познакомиться, а до них были “старенькие”, мы играли каждый вечер, и у нас было очень весело». Даша — самый активный человек в отделении, всех ребят перезнакомила друг с другом, а Юлю в первый раз буквально вытащила в коридор («а иначе я бы сидела в палате и ничего бы не делала»).

И хотя дети говорят о том, что играют в настольные игры ради развлечения, конечно, все не так просто. «Во-первых, настольная игра — прекрасный посредник. Особенно если ребенок по какой-то причине стесняется или чувствует себя не очень уверенно, но хочет общаться с другими детьми. В процессе игры участники взаимодействуют, лучше узнают друг друга, — комментирует Елена Рачкова, руководитель волонтерских и реабилитационных программ фонда «Подари жизнь». — Во-вторых, какой бы современной и яркой ни была больница — это обедненная среда. Нужно прикладывать усилия для того, чтобы насытить ее разными событиями и эмоциями. И настольные игры в этом помогают. Они бывают очень разными — конкурентными, кооперативными, ролевыми, они могут требовать серьезного умственного напряжения или быть быстрыми, веселыми и дурашливыми. Участие в игре не только дарит ребенку эмоционально насыщенный опыт, но и позволяет выбирать, какой опыт и какие эмоции он хочет получить сейчас. В-третьих, игра остается, даже когда волонтеры уходят. Если правила освоены, дети могут продолжать играть, когда им захочется, и не зависеть от возможностей других людей. У них появляется дополнительная степень свободы».



Мы благодарим компанию «Мосигра», а также гейм-мастеров Наташу и Никиту за то, что пришли к ребятам и провели с ними время! Общение, игра — что может быть лучше? Приходите еще, мы очень вас ждем!