Дарите веру в чудо (да, это возможно)

Чем удивить партнеров и сотрудников на Новый год? «Подарком от:важных людей»! Так называется новогодняя акция фонда, в которой вы еще успеваете принять участие.

Суть дела Компания переводит часть подарочного бюджета в фонд, а после этого дарит коллегам, партнерам и друзьям новогодние открытки, которые придумали и нарисовали подопечные «Подари жизнь» — дети с онкологическими заболеваниями. Это не только хорошая альтернатива обычным сувенирам, но и большая помощь. Мы попросили тех, кто участвует в акции уже не первый раз, рассказать, как она вошла в жизнь их компании.

«Участие в акции “Подарок от:важных людей” интересно компаниям по разным причинам. Во-первых, она отвечает на вопрос “Чем можно удивить партнеров в этом году?”, потому что многие устали от стандартного набора сувениров и ищут новые, свежие решения. Мы предлагаем готовый вариант: не нужно искать дизайнера, который нарисует открытку, не нужно ждать и согласовывать макеты — все уже готово, — отмечает Юлия Филимонова, специалист фонда «Подари жизнь» по работе с корпоративными клиентами. — Также компании, которые участвуют в благотворительности, имеют налоговые льготы. То есть они могут уменьшить свою налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму пожертвования. Участие в благотворительности — это, ко всему прочему, сигнал обществу о том, что перед ним социально ответственная компания. Это также важно и для сплочения сотрудников внутри компании. И самое главное, это приятная возможность сделать мир чуть лучше и примерить на себя роль волшебника в канун Нового года».

Как это работает? «Подарок от:важных людей» фонд готовит ежегодно. Наши подопечные — самые отважные ребята — рисуют открытки к праздникам. Мы оцифровываем эти открытки, а компания — вы сами — выбирает сумму пожертвования для участия. Как мы уже говорили, вам остается только отправить открытки коллегам, бизнес-партнерам и всем тем, кто вам важен. Мы же на все собранные в этом году средства от акции закупим реагенты для ведущих диагностических лабораторий в области детской онкологии. «Для нас участие в акции “Подарок от:важных людей” — это история не про маркетинг. Это внутренний посыл помогать людям, которые безгранично нуждаются в поддержке. Наша компания искренне счастлива быть причастной к возможности повлиять на то, чтобы подопечные фонда могли жить счастливую и долгую жизнь. Мы участвовали в этой акции внутри компании, но в этом году, возможно, сделаем такой подарок кому-то из партнеров, — рассказывает Максим Баринов, генеральный директор компании «Премиум Эксперт». — И, на мой взгляд, важно, что механика акции “Подарок от:важных людей” хорошо и четко прописана. Все удобно, понятно и современно».

Какие еще варианты? Вашей компании не обязательно полностью отказываться от стандартной сувенирной продукции. Вы можете просто выделить часть бюджета для участия в акции, как это много лет делает АО «Упаковочные системы». «Социальная ответственность всегда была в основе нашего бизнеса. Поэтому мы видим своим долгом поддерживать детей и их семьи в сложных жизненных ситуациях. Мы не отказываемся от новогодних подарков — продолжаем дарить их нашим сотрудникам, их детям и заказчикам. При этом уже много лет часть бюджета отправляем на поддержку подопечных “Подари жизнь”. Это является важной традицией компании и всегда вызывает положительные эмоции у наших сотрудников. Нам нравится, что акция “Подарок от:важных людей” проводится в преддверии Нового года. Потому что в этот праздник как-то больше, чем в обычные дни, хочется благодарить, поддерживать и осознавать ценность друг друга», — отмечает Нина Антонова, менеджер по внешним и внутренним коммуникациям АО «Упаковочные системы». Или оставить стандартную сувенирную продукцию, к которой добавить «Подарок от:важных людей», как это не первый год практикует компания «Мир Манекенов». «Наша компания полностью не отказывается от сувенирной продукции — мы все так же дарим ее сотрудникам и партнерам, а вот для клиентов уже не первый год выбираем “Подарок от:важных людей”, — рассказывает Алена Веденина, представитель компании «Мир Манекенов». — Это приятно для клиентов и важно для сохранения ценностей внутри нашей компании. Одна из безусловных ценностей — жизнь человека, возможность счастливого будущего для ребенка. Дети должны иметь иметь все шансы на победу над болезнью и на жизнь. Здесь не бывает маленькой помощи. Важен каждый вклад».