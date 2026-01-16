День красоты в МООД: шик и блеск

Чтобы у мам, которые не могут ни на минуту оставить больного ребенка, появилась возможность немного позаботиться о себе, два раза в год в детском отделении онкодиспансера в Балашихе проходят Дни красоты.

В этот раз праздник красоты прошел в стиле диско. Мам пригласили на вечеринку из 90-х. Блестки, золотые микрофоны, яркие одежды, цветное юбки, лосины: каждый желающий мог примерить на себя соответствующий образ. А также отдохнуть, перекусить, провести время в хорошей компании и даже обратиться к психологу за поддержкой.

Салон красоты начинает свою работу Фото: Юлия Демина

Но главное, для чего все собрались здесь в субботу — это уход, спа и бьюти. Подравнять челку или укоротить слишком длинные волосы, за которыми стало сложно ухаживать, поправить форму бровей, сделать макияж, маникюр или даже массаж. А также получить парафиновый уход за руками, которым постоянно приходится контактировать с водой и дезинфицирующими средствами. Вроде ничего особенного, обыкновенные процедуры, но любая из них поднимает настроение, помогает отвлечься от текущих дел и тяжелых мыслей, а также вспомнить о себе. «Обычно мы предупреждаем накануне, что ждем всех на День красоты. Сначала мамы удивляются, что такое вообще возможно, что в больнице можно навести красоту, уделить время себе и вспомнить, что ты женщина. Но в этот раз у нас было очень много желающих: полный аншлаг и очередь к каждому мастеру, — рассказывает Юлия Демина, координатор фонда в МООД. — Однако все остались довольны. А мастера так вообще были в полном восторге, что помогают мамам. Кстати, при мне некоторые их новоиспеченные клиентки возвращались с подарками: рисунок ребенка, шоколадка. Это так классно».

Маникюр — одна из самых востребованных процедур Фото: Екатерина Ичанская 1 из 4

«День красоты, который нам организовали сотрудники “Подари жизнь” — это что-то совершенно невероятное! Луч света за двадцать дней прибывания в больнице. Атмосфера заботы, уюта, тепла, — делится впечатлениями Анастасия, мама Дениса. — Я попала к мастеру Олегу, о-о-очень тактичному и внимательному. На вопрос: “Как будем стричь?" я ответила, что просто хочу освежить стрижку. И он начал колдовать над моими волосами, после накрутил кудри и побрызгал вкусным лаком. Укладка держится четвертый день! Еще была у бровиста Екатерины: не девушка, а фея — красивая, яркая, обаятельная. И огромное спасибо волонтеру Люсе, которая все это время была с моим сынулей в игровой комнате. Он прекрасно провел время, даже и не вспомнил, что мамы рядом нет».

И вот теперь, несмотря ни на что, мы самые красивые! А все благодаря вам: волонтерам, мастерам красоты и координаторам. Спасибо огромное. Ждем с нетерпением еще ❤️ Вы лучшие! Елизавета, мама подопечного фонда

Да, занять детей в то время, пока идет праздник красоты, одна из задач координаторов фонда в МООД и волонтеров. Ведь мамам тяжело расставаться с детьми, передавая на время свои заботы о ребенке другим людям. Приходится мам уговаривать, а иногда и идти на хитрость. «”Пойдемте, мужчины тут без нас разберутся”, говорю я маме, подхватываю ее за талию и веду в наш салон красоты, в то время, как волонтер Дима уже разворачивает перед ее сыном шашки, шахматы и морской бой. В итоге целый час подарили маме, — рассказывает Жанна Ткачева, координатор фонда в МООД. — Вообще в этот раз у нас все получилось очень здорово. Десять волонтеров сразу зашли в стационар и разошлись по детям и палатам. Марина пошла к Каралине, и они вместе рисовали картину. Причем у Марины, волонтера, прежде не было такого опыта, а Каралина раньше занималась в художественной школе. Поэтому кто кого учил, непонятно, но время они провели отлично. Кто-то успел зайти к нескольким детям, кто-то занимался с малышами, кто-то с детьми постарше плел браслетики. Волонтеру Юле (она у нас логопед и психолог) досталась трудная задача — пообщаться и поиграть с застенчивой Никой. Мы все немного беспокоились, что получится в итоге. И вот получаем видео от Юля, где Ника хохочет и они вместе собирают хрустальную рыбку. В общем, все отлично. Душа пела и за детей, и за мам».

Команда! Фото: Екатерина Ичанская 1 из 2