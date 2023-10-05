Детям нужны смыслы

Как учить школьников доброте и ответственности — опыт трех учителей, о котором они рассказали изданию «Мел». Благотворительные ярмарки, акции «Начнем с главного» и «Шарим помощь»: дети включаются и готовы помогать.

Чему должна учить детей школа? Предметным знаниям, навыкам общения — так ответит большинство. А что насчет доброты? Должен ли учитель заниматься воспитанием этого качества и если да, то как? Мы поговорили об этом с педагогами, которые учат школьников делать добрые дела.

Мария Амехина, учитель начальных классов, школа 1900 Фото: из личного архива

«Тема помощи должна быть на слуху» Раньше, когда 1 сентября я стояла на школьной линейке и смотрела на сотни букетов, все мои мысли были только о том, что эти деньги можно было потратить иначе — с пользой. Да, большинство из нас не может сделать крупное пожертвование в фонд, но это совершенно не значит, что благотворительность в таком случае не по силам. Из небольших усилий, которые объединяются в одно, и рождается серьезная помощь. Я начала с того, что рассказала об акции родителям на собрании перед учебным годом. Конечно, я никого ни к чему не обязывала и даже не призывала участвовать — просто попросила не дарить букет от каждого ученика. Тогда все были впечатлены и смотрели на меня удивленными глазами, но не было ни капли негатива. В итоге откликнулись абсолютно все.

Оксана Стенищева, учитель физкультуры лицея 1535 Фото: Юлия Ласкорунская

«Я думала, что ничего у нас не выйдет» В этом году нашей ежегодной благотворительной ярмарке исполнилось десять лет. Когда моя коллега предложила в 2013 начать проводить это мероприятие, я отнеслась к идее скептически, думала, что отклика не будет и ничего у нас не выйдет. Я ошибалась, несмотря на то, что в то время культура школьной благотворительности еще не была развита, и дети, и родители сразу вовлеклись в эту историю. У нас есть классные часы, где мы говорим с ребятами о том, для чего нужно помогать. Обучение в лицее начинается с 7 класса, для всех новых учеников каждый сентябрь мы приглашаем волонтеров, которые рассказывают новым ученикам о том, какие существуют форматы благотворительности. Ребята слушают, вовлекаются, задают вопросы.

Анна Нигматуллина, педагог по воспитательной работе, Лицей НИУ ВШЭ Фото: из личного архива

«Это инициатива и желание детей» В прошлом году мы поддержали еще одну акцию в рамках нашего праздника «Последний звонок» — #шаримпомощь. Мы уже много лет не отпускаем шарики в небо на мероприятиях, ученикам эта идея не нравится, они знают про ее неэкологичность. А вот идея организовать на одной из площадок праздника сбор пожертвований и взамен получить значок в виде шарика детям понравилась. Одна из задач Лицея — формирование ответственности, в том числе социальной. Ребятам важно знать, что реально происходит в жизни, какие есть инструменты помощи тем, кто не может в одиночку справиться с проблемами, кому и как помогают благотворительные фонды, НКО, как это делается. Это только кажется, что подростки чего-то не понимают. Они умные, мудрые, и если видят, что в каком-то действии нет смысла, то легко от него отказываются, предлагая или подхватывая другие, рабочие варианты решения проблем. Подросткам нужны смыслы, они их ищут, пытаются понять и разобраться в том, что хорошо, что плохо; что актуально и что из предлагаемых вариантов им подходит.