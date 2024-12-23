Дорогие друзья! Спешим сообщить вам график работы офиса фонда и другие административные детали.
28 декабря, в субботу, офис фонда ЗАКРЫТ. Ждем вас начиная с четверга, 9 января 2025 года!
Но мы по-прежнему принимаем и обрабатываем все ваши обращения за помощью.
Мы также принимаем и обрабатываем все пожертвования.
Но переводы по QR-коду СБП и просто переводы по СБП не будут работать с 23:50 31 декабря по 11:00 1 января.
В остальном работа фонда в праздники никак не меняется.
Новости
Работа фонда в новогоднее время
Дорогие друзья! Спешим сообщить вам график работы офиса фонда и другие административные детали.
Таисия Вилкова — амбассадор «Подари жизнь»
Актриса Таисия Вилкова стала амбассадором фонда «Подари жизнь»! Мы давно знакомы, уже сделали несколько больших проектов и строим планы на совместное будущее (на которые готовы намекнуть прямо сейчас).
«Когда начинаешь помогать, уже не можешь остановиться»
«За 18 лет работы мы помогли почти сотне тысяч человек. Это население небольшого города», — Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь», ответила проекту «Сноб» на главные вопросы о работе фонда сейчас.