Работа фонда в новогоднее время

28 декабря, в субботу, офис фонда ЗАКРЫТ. Ждем вас начиная с четверга, 9 января 2025 года!

Но мы по-прежнему принимаем и обрабатываем все ваши обращения за помощью.

Мы также принимаем и обрабатываем все пожертвования.

Но переводы по QR-коду СБП и просто переводы по СБП не будут работать с 23:50 31 декабря по 11:00 1 января.